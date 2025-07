Il video di Leao e Chukwueze subito dopo gli allenamenti di Allegri al Milan: non riescono a parlare

Leao e Chukwueze pubblicano un breve filmato dall’interno dello spogliatoio del Milan subito dopo il lavoro atletico svolto con Allegri e il suo staff in ritiro. I due attaccanti non riescono neppure a dire una frase.

Il Milan è nel bel mezzo della preparazione atletica durante il ritiro organizzato dai rossoneri con Massimiliano Allegri in panchina. Lavoro, corsa e sudore per mettere subito benzina nelle gambe in vista di questa nuova stagione con l'ex allenatore della Juventus al timone pronto a riportare il Diavolo nelle posizioni di classifica che gli competono. Allegri è ripartito da Maignan e Leao con quest'ultimo tenuto sotto torchio sin dal primo allenamento per far girare attorno al portoghese tutti gli automatismi tattici di squadra.

Proprio nel corso di una delle sedute di lavoro di oggi Leao ha deciso di pubblicare sul proprio account Instagram, attraverso le story, un breve filmato che ritrae lui e Chukwueze seduti sulla panca degli spogliatoi del Milan distrutti dopo le fatiche degli allenamenti. Leao fa un sorriso beffardo, quasi di circostanza. Sospira il portoghese con il nigeriano al suo fianco che ugualmente non riesce a dire mezza parola se non qualche piccolo verso di fatica che fa capire al meglio l'intensità del lavoro atletico appena svolto.

Tomori, Fofana e Chukwueze durante gli allenamenti di oggi.

È il cambiamento forte voluto da Allegri che sta puntando molto sulla condizione fisica della propria squadra facendo lavorare il gruppo intensamente. Quella di oggi è stata infatti un'altra doppia seduta per il Milannel terzo giorno di lavoro, in questa seconda settimana di ritiro. Un lavoro forte, duro che però stasera vedrà un piccolo strappo alla regola da parte del gruppo.

Per la serata infatti Allegri ha concesso un piccolo strappo alla regola sull'alimentazione sana e controllata imposta a inizio ritiro e rispettata durante questi primi dieci giorni. Allegri ha autorizzato, infatti, torta, pasticcini e brindisi per festeggiare il 26° compleanno di Pobega, a dimostrazione di come il clima all’interno del gruppo sia molto disteso.

Leao durante i test col Milan in questi giorni di ritiro.

Le prime amichevoli estive del Milan di Allegri

Il video di Leao fa intendere chiaramente come in questo momento il lavoro di Allegri sia stato intensificato per provare a dare a questo Milan già una condizione atletica accettabile in vista delle prime uscite ufficiali dei rossoneri. Sabato ci sarà la prima partita amichevole, probabilmente contro il Milan Futuro, a porte chiuse e poi la squadra partirà verso Singapore per la tournée estiva che proseguirà tra Australia e Hong Kong, con ritorno in Italia fissato per il 1° di agosto. Qui il Milan affronterà squadre come Arsenal e Liverpool.