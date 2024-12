video suggerito

Perché il Milan ha esonerato Fonseca in modo brutale subito dopo Natale: spunta una clausola Con l'esonero di Fonseca nei primi 6 mesi al Milan, scatta una speciale clausola contrattuale che permette ai rossoneri di non pagare l'intero stipendio fino al 2027. Già note le cifre dell'accordo con Conçeicao.

A cura di Marco Beltrami

Il 2024 del Milan si chiude con l'esonero di Paulo Fonseca. Il tecnico ha confermato prima di lasciare San Siro, dopo il pareggio con la Roma, la decisione del suo club che ha scelto come nuovo allenatore un altro portoghese, ovvero Sergio Conçeicao. Le tempistiche dell'addio a Fonseca non sono casuali, visto che permettono al Milan anche di risparmiare in ottica futura grazie ad una speciale clausola sul contratto.

"È la vita". Così Paulo Fonseca ha commentato l'esonero da parte del Milan, arrivato proprio dopo l'ultimo match dell'anno. Una decisione per certi versi "brutale" ma a quanto pare accettata con aplomb, almeno a favore di telecamere dall'ex Lille. Forse un po' sapeva di correre questo rischio il lusitano visto che una clausola nel contratto triennale, firmato la scorsa estate, prevedeva un risparmio notevole per il Milan in caso di scelta di mandar via l'erede di Pioli abbastanza presto.

La clausola sull'esonero di Fonseca nei primi 6 mesi nel contratto con il Milan

Fonseca essendo stato esonerato nei primi sei mesi della sua esperienza al Milan continuerà ad incassare lo stipendio (2.5 milioni di euro a stagione) fino a giugno 2025 e non fino al 2027, come da contratto triennale con i rossoneri. Questo proprio perché una clausola prevedeva il pagamento del tecnico solo per il primo anno in caso di esonero fino a fine dicembre, ovvero appunto nei primi sei mesi della sua avventura a Milano.

Il Milan ha risparmiato esonerando Fonseca prima del 2025

Ecco perché il Milan ha avuto uno "stimolo" in più a silurare il tecnico. Lo scetticismo nella gestione del gruppo, e anche la non soddisfazione per i risultati (al netto di attenuanti come gli infortuni) sono state le cause principali dell'esonero di Fonseca arrivato subito dopo Natale anche per guardare inevitabilmente all'aspetto economico. Se avessero aspettato il nuovo anno, i rossoneri sarebbero poi stati costretti a garantire comunque lo stipendio al tecnico fino al 2027 a meno di accordi successivi.

Conçeicao nuovo allenatore del Milan, i dettagli del suo contratto

Chiusa la breve era Fonseca al Milan, ora è dunque tempo di lasciare spazio ad un nuovo allenatore portoghese ovvero Sergio Conçeicao. Già note le cifre e i dettagli del suo contratto con i rossoneri: 6 mesi a un milione di euro, con opzione per il rinnovo dello stesso.