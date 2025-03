Dorival Júnior esonerato dal Brasile dopo la batosta in Argentina: chi sarà il prossimo CT della Seleçao

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Dorival Júnior verrà esonerato e non sarà più commissario tecnico del Brasile. La CBF ha già preso la decisione e la suggellerà nelle prossime ore con un incontro tra il presidente, Ednaldo Rodrigues, e lo stesso allenatore. Le riflessioni sono in corso dopo la batosta subita dall'Argentina e le tante difficoltà incontrate dalla Seleçao nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026.

I numeri di Dorival Junior con il Brasile: 16 partite con 7 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte con 27 gol segnati e 21 subiti. Il Brasile è quarto nelle qualificazioni sudamericane alla Coppa del Mondo 2026, con 21 punti, e ha davanti Uruguay, Ecuador e Argentina in classifica.

Dorival Júnior esonerato dal Brasile: il bilancio alla guida della Seleçao

Nelle ultime cinque partite di qualificazione il Brasile è quarto in classifica con 21 punti (-10 dall'Argentina) ma il percorso nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 non soddisfa la Federazione ed è per questo che è stata presa questa decisione. La sconfitta subita contro la Seleccìon a Buenos Aires è stato il punto di svolta in un processo di decrescita iniziato quasi un anno fa in Copa America.

La CBF non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale che confermi l'esonero del CT ma nelle prossime ore la situazione sarà più chiara. A dare la notizia è UOL Esporte.

Dorival Junior esonerato: chi può essere il nuovo con CT della Seleçao

Chi potrebbe sostituire Dorival Junior sulla panchina del Brasile. Chi può essere il nuovo con CT della Seleçao? I nomi più accreditati dai media brasiliani in queste ore sono quelle di Jorge Jesús, allenatore dell'Al-Hilal; Abel Ferreira, tecnico del Palmeiras; e Filipe Luís, attuale guida tecnica del Flamengo.

In tanti stanno facendo di nuovo il nome di Carlo Ancelotti, che già lo scorso anno era stato accostato spesso alla nazionale brasiliana, ma il suo contratto fino al 2026 con il Real Madrid rende difficile l'accordo.