La Fiorentina sta lavorando costantemente per cercare di trovare un nuovo allenatore. Dopo la vicenda Gattuso, che ha lasciato il club viola dopo 23 giorni dall'accordo ufficiale per guidare i toscani la prossima stagione, la società di Commisso vorrebbe garantire alla squadra un tecnico di spessore che possa far compiere un salto di qualità importante a questa Fiorentina. Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Vincenzo Italiano dello Spezia ma oltre ai problemi contrattuali con lo Spezia, il tecnico dei liguri non avrebbe mai convinto al 100% la stessa società viola.

Secondo quanto riferito dal Tgr Rai Toscana infatti, la Fiorentina sta valutando altre ipotesi del tutto diverse dal profilo di Italiano. Commisso sarebbe infatti molto vicino a Paulo Fonseca, il tecnico portoghese che ha chiuso l'ultima stagione alla guida della Roma. Il presidente della Fiorentina però, sta parlando anche con un altro allenatore di grande spessore come Rafa Benitez. L'ex tecnico del Napoli, che dopo due anni alla guida dei cinesi del Dalian Yifang, potrebbe fare ritorno in Italia per passare sulla panchina della Fiorentina.

Sia Fonseca che Benitez sembravano destinati ad allenare in Premier League. Sarebbe stato un ritorno per il tecnico spagnolo dopo i trascorsi vincenti al Liverpool e poi anche alla guida del Newcastle. Benitez è infatti in contatto da tempo con l'Everton per strappare un accordo con i Toffees. L'ex Roma invece sembra essere ancora nel mirino del Tottenham di Paratici dopo il mancato accordo con lo stesso Gattuso per via della presa di posizione dei tifosi degli Spurs. Bielsa che era comunque finito nel mirino della viola.

La Fiorentina sta cercando di allestire una squadra all'altezza per poter ambire a obiettivi molto più importanti nella prossima stagione invece di accontentarsi di una salvezza anticipata. L'acquisto di Nico Gonzalez infatti è un chiaro segnale delle ambizioni di Commisso in vista del prossimo campionato. Pur di prendere l'argentino, la Fiorentina ha infatti raggiunto l'intesa con lo Stoccarda per una cifra pari a 23 milioni più 4 di bonus, per un totale potenziale di 27. Mai nessuno, né Commisso né gli altri presidenti, avevano mai speso tanto per un solo giocatore.