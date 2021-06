Nonostante gli Europei catalizzino tutta l'attenzione, il calciomercato riesce a conquistare sempre tanto spazio. L'uomo della settimana è Gennaro Gattuso, che dopo una ventina di giorni ha lasciato la panchina della Fiorentina. Un addio sorprendente che lascia tanti strascichi e che soprattutto innesca un altro affare. Perché il club del presidente Commisso ha bisogno di un allenatore, mentre Gattuso addirittura sembra già pronto ad accasarsi, secondo i media inglesi è a un passo dal Tottenham, voluto fortemente da Paratici, i viola puntano Vincenzo Italiano dello Spezia.

La trattativa tra la Fiorentina e lo Spezia per Italiano

Dopo l'addio di Gattuso si sono fatti tanti nomi per la Fiorentina. Rudi Garcia, ex della Roma, è parso il favorito, con Ranieri e Mazzarri defilati. Ma in realtà il d.s. Pradé ha scelto Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia. Italiano ha dimostrato di essere un allenatore di valore, ma ha appena rinnovato con i liguri che credono di non separarsi dal loro allenatore. Ma la Fiorentina spinge e pare sia disposta a inserire nella trattativa con lo Spezia una contropartita tecnica.

Ranieri e Paulo Fonseca le alternative a Italiano per la Fiorentina

La Fiorentina comunque si cautela. Sa che non è semplice trattare con lo Spezia e non c'è molto tempo da perdere, perché tra qualche settimana la squadra dovrà iniziare il ritiro pre-campionato. Il d.s. Pradé continua così a tenere calde altre due piste, quelle che riguardano Claudio Ranieri (che ha allenato i viola tra il 1994 e il 1997) e soprattutto Paulo Fonseca, che era stato già nel mirino della Fiorentina e che ora si è allontanato dal Tottenham.