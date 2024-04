video suggerito

Italiano corre dalla giornalista di Sky dopo il gol della Fiorentina: "Le ha dato un bacetto" Dopo il gol del 2-0 di Biraghi che ha sigillato la vittoria della Fiorentina sul Viktoria Plzen e la qualificazione alle semifinali di Conference League, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha dato sfogo a tutte le sue emozioni correndo verso la bordocampista di Sky Vanessa Leonardi e dandole "un bacetto".

A cura di Paolo Fiorenza

Grande gioia in casa Fiorentina per la qualificazione alle semifinali di Conference League, ottenuta grazie alla vittoria sul Viktoria Plzen nella gara di ritorno dei quarti di finale dopo lo 0-0 dell'andata in Repubblica Ceca. Il 2-0 del Franchi è arrivato solo ai tempi supplementari dopo una partita dominata per larghi tratti: di Nico Gonzalez al 92′ e di Biraghi al 108′ le reti decisive che hanno fatto esplodere lo stadio, ma anche le emozioni dei protagonisti in campo. Le immagini hanno mostrato il tecnico viola Vincenzo Italiano correre verso la bordocampista di Sky Vanessa Leonardi, dirle qualcosa e poi darle quello che il telecronista Daniele Barone ha descritto come "un bacetto".

Succede tutto quando ormai la Viola ha partita e qualificazione in pugno: in vantaggio di un uomo dopo l'espulsione di Cadu al 67′ e già sull'1-0 grazie al gol di Gonzalez, ci pensa capitan Biraghi a chiudere la pratica all'inizio del secondo tempo supplementare. A quel punto niente sembra più poter togliere la semifinale di Conference alla Fiorentina e allora Italiano dà sfogo a tutto quello che ha dentro, correndo verso la Leonardi, imbacuccata a bordo campo.

Il "bacio" tra Vincenzo Italiano e Vanessa Leonardi

Il tecnico 46enne, che molti danno al passo d'addio alla Viola, si china verso la giornalista veterana di Sky Sport e le dice qualcosa facendo anche un gesto con la mano. Poi sembra allontanarsi ma ci ripensa, si abbassa di nuovo verso la Leonardi e le si avvicina all'orecchio per dirle qualche altra cosa, chiudendo poi il siparietto col "bacetto" e una tirata del cappuccio della giornalista.

Il match è poi finito senza ulteriori patemi col 2-0 che determina il passaggio del turno della squadra di Rocco Commisso: adesso in semifinale la Fiorentina affronterà il Brugge che ha eliminato il PAOK.