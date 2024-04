video suggerito

Maurizio Compagnoni spiega l'esultanza di Vincenzo Italiano con Vanessa Leonardi: "Non era un bacio" Il marito della giornalista, collega e telecronista, ha smentito sui social ogni ricostruzione fantasiosa sul bacio o bacetto dato dal tecnico della Fiorentina alla moglie, seduta a bordo campo. Sulla questione è intervenuta anche la Fiorentina: "Aveva solo la testa sotto il cappuccio ed era solo una fitta conversazione".

Il presunto bacio o bacetto di Vincenzo Italiano a Vanessa Leonardi di Sky Sport. L'immagine andata in diretta giovedì sera, in occasione del 2-0 della Fiorentina contro il Viktoria Plzen valso la qualificazione in semifinale di Conference League, ha scatenato curiosità morbosa e ridda di commenti a corredo.

C'è stato oppure no? No. Non c'è stato alcuno scambio di effusioni. Quel che è accaduto realmente è stato altro rispetto a quel che s'è visto o che molti hanno creduto di vedere e solo immaginato. A generare l'equivoco è stato lo stesso telecronista di Sky che si è occupato della diretta gol: ingannato lui stesso dalla sequenza videoclip, ha usato il termine "bacetto" per descrivere quella situazione catturata dalle telecamere.

Entrambi sono sposati: Vincenzo Italiano è coniugato con Raffaella, da cui ha avuto due figli nel 2002 e nel 2007, mentre la giornalista di Sky è sposata con il collega, e telecronista sportivo, Maurizio Compagnoni.

È stato proprio quest'ultimo a intervenire direttamente smentendo sui social la domanda pubblicata sulla bacheca relativa a quell'atteggiamento confidenziale. Quesito diretto di un utente: perché Italiano ieri sera ha baciato Vanessa? "Ma non l'ha baciata", ha scritto Compagnoni che in seguito ha aggiunto: "Ma secondo te Italiano lo fa davanti a mille telecamere e con sua moglie in tribuna? Qualcuno, poverino, proprio non ci arriva".

Tutto è successo quando Italiano si è avvicinato all'inviata di Sky che si trovava a bordo campo ed è sembrato abbandonarsi a una dimostrazione spontanea di affetto provocata dalla felicità del momento: s'è chinato verso di lei e le ha sussurrato qualcosa all'orecchio. Lo ha fatto per due volte e, complice la rapidità con la quale l'obiettivo ha staccato sui due, il volto del tecnico coperto dal lembo del cappuccio indossato dalla giornalista, a molti è sembrato erroneamente che le avesse dato un bacio o un bacetto.

È bastato quel frame perché l'impresa della Viola, per il secondo anno consecutivo in semifinale di Conference (nella precedente edizione arrivò in finale contro il West Ham), passasse in secondo piano. E non si parlasse d'altro. Niente di più falso, lo ha confermato anche la Fiorentina in una nota diffusa dall'agenzia di informazione LaPresse: "Nessun bacio, la giornalista aveva solo la testa sotto il cappuccio ed era solo una fitta conversazione".

Chiarita la vicenda del Franchi, in altre situazioni il bacio alla bordo-campista è qualcosa di realmente accaduto in passato: lo diede Alberto Malesani allora (2009) alla guida del Siena proprio a Vanessa Leonardi. In un'altra occasione (sempre nel 2009) Cesare Prandelli fece altrettanto con Alessia Tarquinio (a quel tempo giornalista di Sky, oggi ad Amazon Prime Video) in occasione del gol di Gilardino contro il Liverpool in Champions.