Milan-Lecce dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Milan-Lecce, partita di Serie A valida per il 31° turno di campionato si gioca sabato 6 aprile alle 15:00 a San Siro. Diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN. Pioli senza Loftus-Cheek squalificato, ritrova Theo. Gotti con il blocco che ha fatto bene contro la Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Milan-Lecce si gioca oggi sabato 6 aprile alle 15:00 valida per il 31° turno di campionato di Serie A. A San Siro i rossoneri cercano di consolidare il 2° posto in classifica: diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN.

Torna in campo il Milan di Pioli che ha messo una seria ipoteca per il secondo posto alle spalle dell'Inter e garanzia assoluta per la partecipazione il prossimo anno alla Champions League. L'ultima vittoria contro la Fiorentina al Franchi ha portato a 4 i successi consecutivi. Ottimo viatico per proseguire l'allungo in classifica sulla terza, la Juventus, sempre più lontana e scivolata a -6 anche complice la sconfitta contro la Lazio. Per il Lecce campionato di tutto rispetto, a metà classifica, a 4 punti dalla Zona retrocessione, ma alla ricerca della continuità e dei risultati di inizio stagione.

Pioli non avrà Loftus-Cheek per squalifica ma recupera Theo Hernandez che rientra dal turno di stop, poi idea turn-over in attacco con il ballottaggio tra Giroud e Jovic. Per Gotti idea di confermare il blocco visto contro la Roma.

Milan-Lecce, dove vederla in diretta TV

Milan-Lecce verrà trasmessa in esclusiva da DAZN in diretta TV: per vederla bisognerà scaricare l'app di DAZN su una Smart TV compatibile tramite un dispositivo wireless oppure utilizzando una console Playstation o XBox, oppure tramite TIMVISION Box.

Dove vedere Milan-Lecce, in diretta streaming

Per lo streaming in diretta, esclusiva di DAZN a pagamento e solamente per gli abbonati: Milan-Lecce è una partita che potrà essere vista online utilizzando l'app oppure collegandosi direttamente al portale dazn.it

Serie A, le probabili formazioni di Milan-Lecce

Senza lo squalificato Loftus-Cheek, il Milan di Pioli dovrebbe affidarsi ad un cambiamento in mediana puntando su Okafor dal primo minuto, con Pulisic e Leao a completare il terzetto dietro Giroud. Bennacer a centrocampo insieme a Reijnders, Thiaw e Tomori coppia di centrali davanti a Maignan. Nel Lecce, invece, sarà ancora tandem in avanti, con Krstovic e Piccoli terminali offensivi, Dorgu e Almqvist esterni nel 4-4-2 di Gotti che dovrebbe confermare in blocco la squadra che ha fatto benissimo contro la Roma.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Okafor, Leao; Giroud.

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Piccoli, Krstovic.