Alessia Tarquinio e il siparietto con Bellingham: “Potrebbe essere mio figlio, vi spiego cosa ci siamo detti” Il botta e risposta tra la giornalista di Prime e il calciatore del Real Madrid è divenuto virale per una domanda alla fine. “Jude è un ragazzo educato, si era creato un clima di confidenza. Mi ha chiesto di mio figlio e di come si stava comportando. Non c’era alcuna allusione sessuale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il botta e risposta tra Jude Bellingham e Alessia Tarquinio è arrivato sui titoli di coda della serata di Champions su Amazon Prime Video. Uno scambio di battute divenuto ancora una volta virale sui social.

In occasione della gara di Coppa del Real Madrid con il Napoli nella fase a gironi, il calciatore inglese accettò il gioco e interpretò volentieri il ruolo di istitutore raccomandando al figlio della giornalista di fare il bravo, studiare e rispettare la mamma.

Dopo il ritorno degli ottavi col Lipsia il copione s'è ripetuto con la giusta dose di leggerezza ma con il più classico colpo di scena sui titoli di coda. "Ho un'ultima domanda… vuoi venire a casa con me?", la domanda scherzosa dell'inviata che prende di sorpresa il giocatore, abbastanza da sgranare gli occhi e abbozzare un sorriso imbarazzato. Per la serie: ma che davvero? No, niente affatto.

Non c'era alcun secondo fine dietro quell'intervento che ha provocato l'ironia anche dello studio in collegamento. "Sei il mio figlio perfetto", è stata la chiosa a mo' di altolà da parte di Tarquinio. Tutto il resto è solo frutto dell'interpretazione e della fantasia alimentata dal tam tam della rete.

"Ma c’è davvero chi pensa che mi sia sognata di farmi avanti con un giocatore in diretta? Io che ho quasi 48 anni e forse sono anche più grande della madre di Bellingham?". È la riflessione amara fatta nell'intervista al Corriere della Sera dalla giornalista che anche in altri frangenti (come con Jurgen Klopp del Liverpool) ha mescolato empatia e professionalità conducendo in maniera originale il confronto con i protagonisti del campo.

"Con Bellingham, che è un ragazzo educato, si era creato un clima di confidenza. A Madrid mi ha chiesto di mio figlio e di come si stava comportando". Di lì la richiesta (esaudita) di suggerirgli di nuovo maggiore applicazione negli studi, in questo caso di lingua spagnola. "Ma quando gli ho detto ‘vuoi venire a casa da me?' l'ho fatto senza alcuna allusione sessuale".

Su Instagram ha condiviso nelle storie alcuni commenti anche sgraditi su quella che è stata niente di più che una gag in tv, perché questo fa parte del bello della diretta. "Mi arrabbio quando vedo che le mie parole vengono decontestualizzate, estrapolate e montate con il fermo immagine della faccia stupita di Jude".

Suo marito lavora a Toronto, in Major League. Fare surf nel mare cristallino della Repubblica Dominicana è ebbrezza che ha provato prendendo un po' di tempo per sé. Prime è la nuova vita professionale dopo Sky che svolge viaggiando tra l'Europa e l'altra parte dell'Oceano. "Vengo in Europa solo per le partite, c’è un clima fantastico fra di noi. Gli intervistati lo capiscono. È stato così anche con Marco Rose, tecnico del Lipsia che dopo l’eliminazione, durante il fuori onda, ha parlato con me della serie tv Ted Lasso".