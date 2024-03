Bellingham vittima di un video fake, è stato montato al contrario: “Come si può essere così crudeli?” Un video che vede protagonista Jude Bellingham è diventato virale provocando un’ondata di commenti negativi sul 20enne calciatore del Real Madrid e della nazionale inglese: ecco perché è fake. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Jude Bellingham è non solo un giocatore meraviglioso, che da quest'anno fa le fortune del Real Madrid e che nella prossima estate è attesissimo come stella degli Europei che si giocheranno in Germania, ma anche un ragazzo adorabile, come ha dimostrato in più di un episodio in passato. Talento sopraffino e maturità davvero rimarchevole per un 20enne. Per questo stupisce che in tanti siano cascati in un video fake tanto odioso quanto improponibile, che nella sua versione ‘taroccata' è stato visto da milioni di persone su Twitter, molti dei quali si sono lasciati andare a commenti che hanno fatto a pezzi il calciatore britannico.

Il video fake di Bellingham a Wembley

Nel filmato in questione si vede Bellingham allineato ai suoi compagni a centrocampo durante l'esecuzione degli inni prima del fischio d'inizio dell'amichevole che l'Inghilterra ha giocato martedì sera a Wembley contro il Belgio. Ad un certo punto l'ex Dortmund si aggiusta la maglia, con un gesto che il video sembra suggerire sia legato al freddo, visto che poi Bellingham con grande nonchalance si china sul ragazzo con disabilità che è entrato in campo assieme a lui e gli sfila il giubbotto adagiato sulle sue spalle, per metterselo addosso. Alla fine le immagini mostrano Jude abbassarsi di nuovo sul ragazzo, dandogli un bacio che è ulteriormente surreale.

"E la gente chiama questo tizio il ragazzo d'oro, come fa ad essere così crudele?", scrive tra gli altri un tifoso del Chelsea il cui commento è diventato visualizzatissimo ed è tuttora piazzato in alto sotto il video.

Il video originale racconta esattamente il contrario

Fortunatamente qualcun altro ha postato anche il filmato originale della vicenda, che non è altro che il medesimo video, ma montato al contrario, come peraltro si poteva capire benissimo senza che fosse necessario un occhio di lince ed un acume particolare: è dunque Bellingham a togliersi il giubbotto della nazionale inglese per darlo al ragazzo allo scopo di ripararlo dal freddo.

Un ‘debunking' che fa giustizia di un'aberrazione paradossale: non è infatti la prima volta che Bellingham si rende protagonista dello stesso nobile gesto in occasione di una partita. Era già accaduto lo scorso gennaio, quando il trequartista inglese era seduto in panchina nel match di Copa del Rey che il Real aveva giocato contro l'Arandina: in quella circostanza aveva notato che un giovane raccattapalle tremava per il freddo e allora si era tolto il plaid che gli copriva le gambe per darlo al ragazzo affinché si coprisse.

A Wembley martedì le cose sono andate esattamente nella stessa maniera, in una serata che ancora una volta ha visto Bellingham grande protagonista: è stato lui a mettere a segno al 95′ il gol che ha dato il pareggio per 2-2 all'Inghilterra contro il Belgio. Sì, Jude è davvero un Golden Boy: se lo godono Ancelotti e Southgate.