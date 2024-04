Quanto è stato pagato The Rock per il ritorno a WrestleMania: una cifra che non si può credere

video suggerito

Dwayne Johnson, che tutto il mondo conosce come The Rock, non ha perso un grammo del suo carisma e della sua capacità di reggere la scena sul ring del wrestling, dove ha fatto ritorno nello scorso weekend dopo parecchi anni di assenza, essendosi nel frattempo dedicato al cinema. Il 51enne iconico lottatore statunitense di origini samoane ha preso parte alle due serate di WrestleMania 40, l'appuntamento più importante dell'anno per la WWE, rivestendo un ruolo da protagonista nella prima serata di sabato, quando ha battuto – in coppia col cugino Roman Reigns – il duo formato da Cody Rhodes e Seth Rollins. La partecipazione di The Rock è stata peraltro pagata una cifra davvero incredibile: 30 milioni di dollari, pari a 27 milioni e mezzo di euro.

Se WrestleMania 40 ha vissuto il clou nella serata successiva, quando lo stesso Rhodes ha battuto Reigns in un match leggendario, con apparizioni a sorpresa dello stesso The Rock, John Cena e The Undertaker, anche l'antipasto è stato altamente spettacolare e Johnson si è presentato in grandissima forma, fisica e di scena. Il pubblico ha apprezzato tantissimo, non solo nell'arena di Filadelfia, ma anche da casa, con ascolti che sono schizzati alle stelle.

Si è trattata della prima apparizione sul ring per The Rock dal 2013 e secondo Dave Meltzer di Wrestling Observer il suo ritorno nella WWE è stato lastricato d'oro, convincendolo anche ad abbandonare la sua maschera di ‘buono' per diventare clamorosamente un ‘cattivo' nella narrazione scritta a tavolino da Triple H e dagli altri autori dell'organizzazione. Ben 30 milioni di dollari sono finiti nelle tasche del gigantesco lottatore, non una cifra peraltro inusuale per una star di Hollywood che nella sua carriera di attore ha finora guadagnato quasi 100 milioni di dollari. Uomo dai mille interessi, ha anche la linea di abbigliamento Under Armour "Project Rock", che pure gli frutta alti dividendi. Il tutto lo ha reso l'attore più pagato per l'anno 2020.

Quanto ad un suo eventuale futuro ancora in WWE, Johnson non ha escluso niente, godendosi il grande successo di pubblico e personale di WrestleMania 40: "Potrebbe esserci, non posso approfondire di più, vedremo!".