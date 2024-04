The Rock, The Undertaker e John Cena insieme a WrestleMania 40: nottata leggendaria nel wrestling

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

WrestleMania 40 ha regalato emozioni e colpi di scena. L'evento principe del mondo del wrestling si è letteralmente chiuso con il botto grazie alla tanto attesa sfida del main event tra Cody Rhodes e Roman Reigns. Il regno di quest'ultimo, il terzo più lungo di sempre della storia della WWE, si è chiuso per merito del suo avversario che si è preso dunque la cintura e il titolo mondiale. L'edizione "XL" del prestigioso evento è stata anche contraddistinta dalla partecipazione anche di alcune delle leggende del wrestling come The Rock, John Cena, e anche The Undertaker che hanno regalato un momento epico.

Il pubblico del Lincoln Financial Field di Filadelfia è andato in visibilio quando sul ring, sono arrivati ad uno ad uno questi "giganti " del wrestling che hanno partecipato attivamente al confronto tra Rhodes e Reigns. I due protagonisti della lotta al titolo, sono passati in secondo piano quando è arrivata l'irruzione di John Cena. Il wrestler e attore è arrivato di gran carriera sul ring e si è occupato subito di mettere fuori gioco Solo Sikoa. Si è preso la scena Cena con il suo proverbiale look e la sua inconfondibile mimica. Il bello però doveva ancora venire, visto che ecco arrivare anche un'altra leggenda della WWE come The Rock.

Quella che ormai è una stella indiscussa di Hollywood si è ritrovato faccia a faccia con Cena, in un duello "cinematografico", e lo ha messo al tappeto con una delle sue classiche mosse. Mentre Seth Rollins provava senza fortuna a rimettersi in gioco, abbattendo Dwayne Johnson ma finendo al tappeto per l'intervento di Roman Reigns, ecco un altro momento memorabile che ha spinto molti fan a considerare questi come i 5′ più importanti della storia del wrestling. Si sono spente le luci ed ecco risuonare le campane per celebrare l'ingresso in scena di The Undertaker, tra il tripudio del pubblico.

Ed è stato proprio l'ormai ex wrestler, ritiratosi dalle scene da poco a sbarazzarsi di The Rock in un momento davvero imperdibile per gli appassionati della specialità. Quando le grandi glorie sono poi "sparite" dalla scena è arrivata la resa dei conti tra Cody Rhodes e Roman Reigns, con il primo che è riuscito a detronizzare il secondo dopo un "regno" lunghissimo di più di 1300 giorni. E alla fine il neo-campione si è ritrovato sul ring a festeggiare il titolo con tutta la sua famiglia ricevendo poi anche un tributo da un'altra leggenda del wrestling come Triple H.