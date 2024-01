Il raccattapalle trema dal freddo, Bellingham non ci pensa su due volte: è un campione differente In Copa del Rey bellissimo gesto di Bellingham che ha aiutato un raccattapalle in difficoltà con un bellissimo gesto. Una dimostrazione di sensibilità e umanità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jude Bellingham è stato uno dei grandi protagonisti della prima parte di stagione del calcio europeo. Il talento inglese del Real Madrid ha mostrato doti eccezionali, con prestazioni importanti impreziosite da 17 gol e 5 assist in 22 partite. Anche a livello umano, l'ex Borussia Dortmund ha confermato di essere un campione differente, con un bellissimo gesto che non è sfuggito alle telecamere in occasione dell'ultima partita di Copa del Rey contro l'Arandina, quando ha voluto aiutare un giovane raccattapalle in difficoltà.

Bellingham con altri big delle merengues è stato spedito in panchina da Ancelotti che, alla luce del divario tra la sua squadra e quella avversaria, ha optato per un corposo turnover. Il centrocampista inglese dunque ha visto tutto il match comodamente seduto, riparandosi dal freddo pungente che ha messo in difficoltà non solo i giocatori, ma anche gli addetti ai lavori del complesso sportivo Juan Carlos Higuero.

Nel corso della sfida vinta agevolmente dal Real Madrid per 3-1, Bellingham si è soffermato ad un certo punto a guardare uno dei ragazzini addetti al recupero dei pallini fuori dal campo che stazionava proprio davanti alla panchina madrilena. Questo piccolo appassionato di calcio ha iniziato a tremare, soffrendo le temperature basse e il poco movimento. Una scena che ha colpito la stella di Ancelotti, che con espressione preoccupata ha richiamato l'attenzione del ragazzo, togliendosi il plaid piazzato sulle gambe per riscaldarsi.

Con la mano gli ha fatto il cenno di raggiungerlo, ma il raccattapalle da professionista vero ha risposto dicendo di non potere lasciare la sua posizione. Bellingham a quel punto si è avvicinato a lui e lo ha coperto, mettendogli la coperta del Real sulle spalle. Saluto e cenno di ok, per il calciatore che è poi tornato al suo posto in panchina soddisfatto.Una scena meravigliosa, a conferma di una grande sensibilità.