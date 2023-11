Bellingham aiuta la giornalista con un appello in TV: è per suo figlio, deve comportarsi meglio Dopo Real Madrid-Napoli, Jude Bellingham scatenato nell’intervista TV con Alessia Tarquinio di Amazon Prime Video. Siparietti esilaranti con tanto di appello per suo figlio.

A cura di Marco Beltrami

Scatenato in campo e poi durante l'intervista post-partita. Jude Bellingham è stato uno dei principali protagonisti della vittoria del Real Madrid sul Napoli in Champions. Ha segnato il gol del 2-1, il 15° della sua stagione, e sfoderato un'altra super prestazione il talento inglese, prima di regalare un simpatico siparietto ai microfoni di Alessia Tarquinio per Prime Video Sport. Bellingham è scoppiato a ridere dopo una risposta fiume, in cui si era dimenticato che la sua interlocutrice avrebbe dovuto tradurre tutto in italiano. Come se non bastasse poi nel finale il calciatore ha anche

Era già pronto a dire la sua sulla partita Bellingham quando la cronista gli aveva posto la sua prima domanda in inglese. La stessa però ha dovuto stopparlo ricordandogli la necessità di spiegare ai telespettatori italiani cosa gli stesse chiedendo. Subito sorrisi dunque anche perché Jude ha chiarito di non conoscere l’italiano. Quando ha iniziato a rispondere in inglese, Bellingham non si è più fermato. Un intervento fiume il suo, che ha costretto Tarquinio ad intervenire bloccando: “Fermati per favore, devo tradurre”. A quel punto un imbarazzato Jude si è scusato, non essendosi reso conto delle necessità della diretta. Scherzando allora ha ridotto il tutto a due parole “Good game”, ovvero “Ottima partita”.

"Grazie" è stata al gioco l'inviata di Prime che ha poi tradotto: "Hai fatto di tutto per sfruttare al meglio quello che stavano facendo. Avevano preso un po’ male il fatto di avere subito due gol e ce l’hanno messa tutta per recuperare e hanno dimostrato che questa squadra è forte e deve andare avanti in Champions League".

L'intervista è andata avanti tra sorrisi e rilassatezza e infatti Alessia Tarquinio gli ha chiesto anche un aiuto con suo figlio. Infatti la giornalista ha spiegato: "Hai un rapporto molto bello con sua mamma e io gli ho chiesto se poteva dire qualcosa a mio figlio che ogni tanto non si comporta tanto bene e lui ha detto che devi essere gentile con tua mamma perché le mamme sono importanti per noi". Un vero e proprio appello in diretta TV per convincere il figlio della giornalista a comportarsi meglio.