Bellingham spiazzato dalla giornalista italiana, equivoco in diretta: "Vuoi venire a casa con me?" L'inviata di Prime, Alessia Tarquinio, chiede ancora una volta al calciatore del Real Madrid di rivolgere un appello a suo figlio: "Mi raccomando, studia". Poi la conversazione diventa imbarazzante.

Jude Bellingham ha lasciato il segno ancora una volta, dentro e fuori dal campo. È stato lui a servire a Vinicius la palla che ha permesso al brasiliano di segnalare un gol pesantissimo per il Real Madrid: il pareggio per 1-1 al Bernabeu con il Lipsia è valsa la qualificazione ai quarti di Champions arrivata con tanta sofferenza e uno spavento grosso così per la traversa centrata da Dani Olmo nel finale.

L'inglese s'è preso la scena anche in diretta tv durante le interviste del post partita ad Amazon Prime Video. Non è la prima volta che accade quando incontra la giornalista, Alessia Tarquinio, con la quale sembra avere un feeling particolare. Niente che vada oltre l'aspetto esclusivamente professionale e all'empatia che la reporter riesce a trasmettere all'interlocutore quando sostiene il contraddittorio a caldo.

Fu così con Jurgen Klopp che restò "incantato dalla sue parole come musica" apprezzandone la dizione in lingua inglese. Fu così anche con Pioli quando, dopo la retrocessione del Milan in Europa League, gli fece una domanda dolorosa: "L'ho toccata piano…", mormorò a corredo di quel quesito che mise il tecnico un po' in difficoltà considerato lo stato emotivo del momento.

È stato così anche con l'ex calciatore del Manchester United. Disponibile, affabile, umile: Bellingham si concede alla raffica di riflessioni e anche a una richiesta particolare della giornalista, rivolgersi a suo figlio Gabriele perché gli raccomandi di studiare.

Qualcosa di simile era accaduto anche qualche settimana fa, a margine della sfida di Coppa dei blancos con il Napoli: "Gli ho detto di parlare a mio figlio che ogni tanto non si comporta bene", chiarì Tarquinio che riportò anche la risposta del giocatore: "Sii gentile e buono con tua madre, le mamme sono importanti per noi".

Mercoledì sera è andato in onda un episodio molto simile. Dopo aver condotto l'intera intervista in inglese, la giornalista passa allo spagnolo con il quale Bellingham riesce a disimpegnarsi alla perfezione. Anche in questo caso l'oggetto del botta e risposta è più privato che sportivo. "Gli ho chiesto di dire a mio figlio di studiare e fare i compiti", spiega l'inviata di Prime. Detto, fatto… Bellingham guarda fisso nella telecamera, punta l'indice come se stesse parlando direttamente al ragazzo e gli suggerisce di non trascurare gli studi.

Finita? No. Il clima rilassato dell'intervista spinge Tarquinio a osare un po' di più. "Ho un'ultima domanda per te… vuoi venire a casa con me?". L'inglese non crede alle sue orecchie, sgrana gli occhi. "Alessia, attenzione alle cose che dici…", intervengono ironicamente di rimando da studio. E lei, per non essere fraintesa, precisa subito salvandosi in calcio d'angolo con il più classico recupero in extremis. "Sei il mio figlio perfetto". Tutti a casa, ognuno alla propria.