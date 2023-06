Follia di un tifoso cinese per una foto con Messi: stanza nello stesso hotel, poi scatta il Piano B La nazionale argentina è in Cina per giocare un’amichevole contro l’Australia: avvicinare Leo Messi per una foto è impossibile, ma un giovane tifoso ha escogitato un piano alquanto dispendioso. Sia come soldi che come fatica…

A cura di Paolo Fiorenza

In Cina l'hype è al massimo livello per la presenza di Leo Messi e della nazionale argentina in vista della prima delle due amichevoli che la squadra campione del mondo giocherà in pochi giorni in Oriente: giovedì la Selección sarà impegnata contro l'Australia allo stadio dei Lavoratori di Pechino, poi si sposterà in Indonesia per affrontare dopo quattro giorni la selezione locale.

Leo Messi a Pechino con la nazionale argentina: allenamenti blindatissimi

Due appuntamenti che significano soprattutto un bagno di folla per Messi e compagni: la voglia di vedere da vicino le stelle della formazione di Scaloni, sia sul campo che fuori, è tantissima. In particolare i tifosi provano in tutti i modi ad avvicinare il sette volte Pallone d'Oro e prossimo giocatore dell'Inter Miami, per riuscire nell'impresa di strappare una foto assieme a lui. E di vera impresa si tratta, viste le misure di sicurezza imponenti che circondano l'Albiceleste a Pechino.

La ressa dei tifosi cinesi per riuscire a fotografare da lontano Messi

Nulla che potesse scoraggiare Liu Yuhang, un giovane programmatore cinese super tifoso di Messi, che si è mosso con anticipo per pianificare il piano che nelle sue intenzioni lo avrebbe dovuto portare a scattare l'agognata foto con Leo. Il 26enne Liu è riuscito a sapere in quale albergo della capitale avrebbe alloggiato l'Argentina e dunque ha affittato una stanza nello stesso hotel. Ma le cose sono andate diversamente da come aveva pensato: anche stando nel medesimo edificio di Messi, avvicinarsi a lui a distanza di foto è stato impossibile.

Liu tuttavia non si è perso d'animo e ha varato il Piano B: quando la squadra di Scaloni è partita dall'albergo per l'allenamento, il giovane è salito sulla sua bicicletta e ha pedalato come un pazzo, più forte che poteva. È così riuscito a raggiungere l'autobus che trasportava i giocatori ed ha potuto finalmente fare il selfie assieme a Messi che sognava da una vita. Oddio, assieme è una parola grossa: nello scatto si vede spuntare la testa di Liu in basso, mentre Leo sta dietro la finestra del pullman, comunque guardando verso la fotocamera.

Tanto è bastato al tifoso per ritenere ‘valido' il selfie ed ostentarlo sui social: "Ho speso un sacco di soldi per questo, ma se non l'avessi fatto… forse me ne sarei pentito per sempre – ha detto Liu – In quel momento mi sono sentito molto felice. Messi non è solo un atleta, è un artista. Ha dato più significato alla mia vita ed è diventato una sorta di fede per me". Quanto è costato il tutto al super tifoso di Leo? 2000 yuan a notte, ovvero 260 euro al cambio: un prezzo onesto…