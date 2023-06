Messi fermato dalla polizia al suo arrivo in Cina: a Pechino c’è un problema col campione argentino Incredibile vicenda che ha visto protagonista Leo Messi al suo arrivo in Cina: il campione argentino è stato fermato dalla polizia di frontiera.

A cura di Paolo Fiorenza

Incredibile vicenda che ha visto protagonista Leo Messi al suo arrivo all'aeroporto di Pechino in Cina: il fuoriclasse argentino è stato fermato dalla polizia di frontiera e trattenuto per due ore in attesa di risolvere un problema che si è palesato quando ha messo piede a terra. Messi è arrivato a Pechino con un jet privato durante il fine settimana accompagnato dai suoi bodyguard e da alcuni amici tra cui Angel Di Maria.

Il fuoriclasse argentino è volato in Cina per unirsi alla sua nazionale in preparazione di un match amichevole contro l'Australia che si giocherà giovedì prossimo, ma il soggiorno non è iniziato in maniera esattamente piacevole: sui social locali sono circolati video e foto che mostrano Messi circondato da agenti di polizia mentre ha in mano il proprio passaporto. Ed è proprio questo il motivo del suo fermo: i problemi sono sorti perché ha provato ad entrare in Cina usando il suo passaporto spagnolo invece di quello argentino.

Messi riteneva che il fatto di poter viaggiare a Taiwan con il suo passaporto spagnolo significasse che era valido per la Cina, qualcuno ha riferito che avrebbe detto: "Taiwan non è Cina?". Brutta sorpresa scoprire che non era così. Il fresco giocatore dell'Inter Miami non aveva con sé il documento argentino, il che ha creato il caos tra le guardie di frontiera cinesi. Dopo due ore di attesa, gli è stato finalmente concesso un visto ed è stato lasciato entrare nel Paese.

È la settima volta che Messi si reca in Cina: tra questi precedenti ci sono anche le Olimpiadi di Pechino del 2008, quando la Pulce vinse l'oro con la Selección argentina. Il tour della nazionale di Scaloni campione del mondo prevede nei prossimi giorni prima l'amichevole con l'Australia giovedì allo stadio dei Lavoratori di Pechino e poi quella con l'Indonesia nel Paese del Sud-est asiatico quattro giorni dopo. Successivamente Messi, che ha appena concluso la stagione col PSG, si prenderà una breve pausa prima di unirsi al suo nuovo club di Major League a Miami.