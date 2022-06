Firma per un club russo, la Polonia lo esclude dai Mondiali in Qatar: “Non sarà convocato” Maciej Rybus non parteciperà ai Mondiali 2022 in Qatar con la Polonia perché nei scorsi giorni ha firmato con un club russo, lo Spartak Mosca.

A cura di Vito Lamorte

Maciej Rybus non parteciperà ai Mondiali 2022 in Qatar con la Polonia. La decisione è stata comunicata nelle scorse ore dalla federazione nonostante manchi ancora un po' all'inizio della competizione e alle scadenze per le liste. Ci vuole un po' di contesto per capire da dove arriva il motivo di questa scelta.

Tutto è legato all'ultimo trasferimento di Rybus, che nei scorsi giorni ha firmato con lo Spartak Mosca. Il calciatore ha giocato nelle ultime stagioni alla Lokomotiv Mosca e, rispetto ai connazionali Grzegorz Krychowiak and Sebastian Szymanski, ha deciso di non lasciare la Russia in estate ma di accasarsi in un altro club della capitale.

La decisione di non convocarlo è stata presa dalla federcalcio polacca, che ha comunicato al difensore la scelta fatta in maniera chiara e lineare nonostante si tratti di un calciatore che detiene il record di presenze per il suo ruolo in nazionale. Rybus non verrà preso in considerazione né per la prossima sosta, né per i Mondiali.

Questa la nota ufficiale con cui la Polonia ha comunicato la decisione di non convocare più Rybus a causa del suo trasferimento: "L'allenatore della Nazionale polacca, Czeslaw Michniewicz, ha parlato con Maciej Rybus, che attualmente si trova in Polonia, dopo la conclusione del ritiro della scorsa settimana. Il commissario tecnico ha informato il giocatore che, a causa della sua situazione tra i club, non sarà convocato per il ritiro di settembre e non verrà preso in considerazione per la squadra che parteciperà ai Mondiali".

La Polonia nei mesi scorsi ha mostrato fermezza contro l'invasione russa dell'Ucraina e si è battuta affinché alla Russia non venisse permesso di gareggiare o di prendere parte alle gare per le qualificazioni alla Coppa del Mondo. La Federcalcio polacca si è rifiutata di scendere in campo contro la Russia nei play-off e con questa decisione dimostra di essere ferma su quella posizione.