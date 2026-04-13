Moreno Martins dedica la doppietta al CT che lo ignorava: “Bolivia fuori dai Mondiali per colpa sua”

Marcelo Martins a 38 anni si è rimesso in gioco e nella serata di ieri ha segnato una doppietta nel campionato boliviano dedicando questa sua performance a una persona in particolare: Oscar Villegas, il CT della Bolivia. Martins si è presentato davanti alle telecamere dopo la sfida vinta 2-1 dal suo Oriente Petrolero contro il GV San José incolpando proprio il CT della sconfitta nei play-off intercontinentali della Bolivia. Senza maglia e con uno sguardo serio e deciso, Martins si scaglia contro l'allenatore il quale aveva ha escluso dai convocati per le ultime due partite disputate dalla sua squadra nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026.

La Bolivia era stata sconfitta dall'Iraq nella finale playoff mancando la qualificazione e questo Martins non l'ha accettato: "Entrambi i gol sono per Villegas, i gol ti danno la vittoria, ed è di quelli che avevamo bisogno nei playoff – spiega -. Sono una leggenda del calcio boliviano e internazionale, doveva darmi questa opportunità. Ora speriamo che lo caccino".

E così ha incolpato l'allenatore per la mancata qualificazione della sua nazionale al torneo: "Ho fatto tutto il possibile per essere presente. È tutta colpa sua perché dovevamo essere ai Mondiali. Ora non ci resta che aspettare e vedere se verrà licenziato o meno", ha dichiarato Marcelo Martins. L'attaccante ha commentato come i risultati siano stati lo specchio della realtà e che l'allenatore, a suo parere, non gli abbia mostrato rispetto non convocandolo nonostante meritasse un posto soprattutto con un attacco a suo dire molto sterile.

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"Sono semplicemente una persona che ha dato tutto per il calcio, e sono sicuro che le cose siano andate a rotoli per lui a causa di quello che ha detto prima. Ha parlato male di me – spiega ancora Martins sottolineando i rapporti non proprio solidissimi tra i due -. Mi ha sempre guardato dall'alto in basso mancandomi di rispetto a differenza mia. Voleva portare altri giocatori, e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Questo è ciò che conta. Non siamo andati ai Mondiali per colpa di Villegas". Già dopo i gol in campo aveva lanciato un paio di occhiate alla telecamere ma nessuno da casa era riuscito a capire con chi ce l'avesse prima dell'intervista.