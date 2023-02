Fiorentina-Torino di Coppa Italia, formazioni e dove vederla oggi in TV e streaming: canale e orario Fiorentina-Torino vale un posto in semifinale di Coppa Italia: calcio d’inizio alle ore 18:00 e diretta TV in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Le ultime notizie sulle formazioni di Italiano e Juric.

A cura di Vito Lamorte

Fiorentina–Torino di Coppa Italia, formazioni e dove vederla oggi in TV e streaming.

Fiorentina e Torino si sfidano nella partita valida per i quarti di Coppa Italia: in palio la qualificazione alle semifinali contro la vincente di Roma-Cremonese. Le partita tra le squadre di Vincenzo Italiano e Ivan Juric si gioca oggi mercoledì 1 febbraio 2023 allo stadio Artemio Franchi di Firenze con calcio di inizio alle ore 18:00. Diretta TV in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

Le ultime news sulle formazioni: Italiano punterà sul tridente composto da Ikoné, Gonzalez e Cabral. Juric lancia Seck come terminale offensivo con Miranchuk e Vlasic a supporto.

La Viola nell'ultimo turno di campionato ha pareggiato in casa della Lazio 1-1: arriva ai quarti dopo aver eliminato agli ottavi la Sampdoria grazie ad una rete di Barak. Il Toro viene dal pareggio per 2-2 a Empoli in Serie A e nell'ultimo turno di coppa ha eliminato il Milan a San Siro grazie ad una rete siglata da Adopo nei tempi supplementari. La partita è in gara secca: in caso di risultato di parità alla fine dei 90′ si giocheranno i supplementari e, eventualmente, i calci di rigore.

Partita: Fiorentina-Torino

Dove si gioca: stadio Artemio Franchi, Firenze

Quando si gioca: mercoledì 1 febbraio 2023

Orario: 18:00

Diretta TV: Italia 1

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Competizione: Coppa Italia, quarti di finale

Fiorentina-Torino di Coppa Italia, le probabili formazioni

Vincenzo Italiano dovrebbe proporre Martinez Quarta al centro della difesa con Milenkovic. Amrabat, Duncan e Bonaventura in mediana con Cabral dal 1’ in attacco con Ikoné e Gonzalez.

Ivan Juric non avrà a disposizione Djdji per squalifica e al suo posto ci sarà Schuurs, che comporrà il pacchetto arretrato con Buongiorno e Rodriguez. A centrocampo Ricci e Linetty, in attacco ci sarà Seck con Miranchuk e Vlasic.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Duncan, Bonaventura; Ikoné, Gonzalez, Cabral. Allenatore: Italiano.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Seck. Allenatore: Juric.

Dove vedere Torino-Fiorentina in TV: il canale in chiaro

Fiorentina-Torino, gara valida per gli quarti di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Italia 1 dalle ore 18:00. A raccontare la sfida sarà di Massimo Callegari e Andrea Agostinelli al commento tecnico.

Fiorentina-Torino, dove vederla in streaming

Il match tra i viola e i granata si potrà seguire anche in streaming su Mediaset Infinity tramite app su dispositivi mobili o collegandosi al sito attraverso il pc.

Tabellone Coppa Italia, chi vince affronta in semifinale Roma o Cremonese

Chi vince tra la Torino e la Fiorentina affronterà in semifinale, in base agli incroci in tabellone della Coppa Italia 2022-2023, chi supererà il turno tra Roma e Cremonese. Le due gare di semifinale si giocheranno ad aprile: il 4-5 l'andata e il 25-26 il ritorno.