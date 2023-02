Roma-Cremonese di Coppa Italia, formazioni e dove vederla oggi in TV e streaming su Rai o Mediaset Roma-Cremonese di Coppa Italia si gioca allo stadio Olimpico: calcio d’inizio alle ore 21:00 e diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Chi vince vola in semifinale. Le ultime notizie sulle formazioni di Mourinho e Ballardini.

A cura di Vito Lamorte

La Roma ospita la Cremonese per il match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2022-2023: in palio un posto in semifinale. La partita tra la formazione di José Mourinho e quella di Davide Ballardini si gioca mercoledì 1 febbraio 2023, allo stadio Olimpico di Roma con calcio di inizio alle ore 21:00. Diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Le ultime news sulle formazioni: Mourinho non avrà Abraham e punterà su Belotti, supportato da Dybala ed El Shaarawy. Ballardini si affida al tandem offensivo Okereke-Ciofani.

Pronostici a favore della Roma, che è reduce dalla sconfitta di Napoli ma ha mostrato di essere in uno stato di forma molto buono in questo inizio di 2023. Anche la Cremo dopo il cambio di allenatore sembra aver trovato una quadra diversa nonostante la sconfitta con l'Inter nell'ultimo turno di campionato. Nel turno precedente i giallorossi hanno eliminato il Genoa mentre i grigiorossi hanno espugnato lo stadio Maradona, battendo la capolista della Serie A ai calci di rigore.

La sfida si gioca con la formula dell'eliminazione diretta: in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, si giocheranno i supplementari e se la situazione non dovesse sbloccarsi si andrà ai rigori.

Partita: Roma-Cremonese

Dove si gioca: stadio Olimpico, Roma

Quando si gioca: mercoledì 1 febbraio 2023

Orario: 21:00

Diretta TV: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Competizione: Coppa Italia, quarti di finale

Roma-Cremonese di Coppa Italia, le probabili formazioni

Mourinho non avrà a disposizione Belotti e sarà supportato da El Shaarawy e Dybala. Celik e Zalewski sulle fasce con Cristante e Bove in mezzo al campo. Mancini, Smalling e Ibanez a difendere la porta di Rui Patricio.

Ballardini punterà su Okereke e Ciofani in attacco, con Pickel, Castagnetti e Meité in mediana più Ghiglione e Quagliata sulle corsie laterali. Carnesecchi in porta con il castello difensivo Ferrari, Bianchetti e Vasquez a protezione.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zaleski; El Shaarawy, Dybala; Belotti. All. Mourinho.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Meité, Quagliata; Okereke, Ciofani. All. Ballardini.

Dove vedere Roma-Cremonese in TV: il canale in chiaro

Roma-Cremonese, sfida valida per gli quarti di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Canale 5 a partire dalle ore 21:00. Il telecronista del match sarà Riccardo Trevisani e il commento tecnico di Massimo Paganin.

Roma-Cremonese, dove vederla in streaming

La gara dello stadio Olimpico tra i giallorossi e i grigiorossi sarà inoltre disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity fruibile tramite app su dispositivi mobili o tramite collegamento al sito attraverso il pc.

Tabellone Coppa Italia, chi vince affronta in semifinale Fiorentina o Torino

Chi vince tra la Roma e la Cremonese affronterà in semifinale, in base agli incroci in tabellone della Coppa Italia 2022-2023, chi supererà il turno tra Fiorentina e Torino. Le due gare di semifinale si giocheranno ad aprile: il 4-5 l'andata e il 25-26 il ritorno.