Impresa Torino a San Siro: in dieci uomini batte il Milan e vola ai quarti di Coppa Italia Il Torino fa l’impresa a San Siro battendo in dieci uomini il Milan. I granata volano ai quarti di finale grazie a un gol di Adopo nel secondo tempo supplementare.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Torino fa l'impresa a San Siro battendo in dieci uomini il Milan. I granata volano ai quarti di finale grazie a un gol di Adopo nel secondo tempo supplementare. Grande rammarico in casa rossonera. Eroe della serata è stato Milinkovic-Savic capace di blindare la porta del Toro e chiudere ogni spazio a Leao e Giroud. De Ketelaere ancora una volta deludente nonostante il palo nel primo tempo. La squadra di Juric incontrerà la vincente tra Fiorentina e Sampdoria.

Il palo colpito da De Ketelaere.

De Ketelaere colpisce il palo dopo il primo tempo: ma è 0-0

Un Milan sperimentale con la difesa a tre inizia la gara col freno a meno tirato. La soluzione inventata da Pioli che ha messo Diaz alle spalle di De Ketelaere per esaltare il belga negli spazi ha dato comunque i suoi frutti. Lo spagnolo è stato il giocatore più mobile dei rossoneri nei primi 45′ e in più di un'occasione è riuscito a portare il diavolo davanti alla porta del Torino. Ma la prima occasione capita proprio sui piedi dei granata. Lukic si trova tutto solo in area davanti a Tatarusanu imbeccato al meglio da un filtrante pazzesco di Sanabria. La conclusione del #10 granata però viene respinta dal portiere rumeno e San Siro tira un sospiro di sollievo.

Prima della mezz'ora sono poi i rossoneri ad andare vicinissimi al gol del vantaggio. Il tiro dalla bandierina di Tonali diventa una palla d'oro per la testa di De Ketelaere che incredibilmente si stampa sul palo a Milinkovic-Savic battuto. Il Toro reagisce poco e così poco prima della fine dei primi 45 minuti è ancora una volta De Keteleare ad impensierire il portiere serbo con una conclusione di sinistro da fuori area che l'estremo difensore granata respinge in angolo. Dopo zero minuti di recupero assegnati l'arbitro fischia la fine dei primi 45′.

Un frangente della sfida di San Siro.

Poche occasioni anche nella ripresa: ma il Toro resta in dieci

Nel secondo tempo Pioli capisce che il Milan aveva bisogno di una mano ulteriore. Il tecnico dei rossoneri così dalla panchina fa alzare Leao, Messias, Giroud e Theo Hernandez. Tutto questo prima che lo stesso Messias riuscisse a creare l'occasione migliore della seconda frazione con una conclusione che finisce di pochissimo alta sulla traversa dopo un assist al bacio di Tonali. La svolta della partita sembra però arrivare poco prima del minuto 70 quando lo stesso Messias in velocità mette in difficoltà Djidji.

Il difensore del Toro fa fallo sull'ex Crotone che finisce a terra. L'arbitro estrae il secondo giallo che diventa rosso per il centrale di Juric. A questo punto Pioli decide di inserire anche Bennacer mettendo in campo praticamente il Milan titolare. Theo e Leao ci provano con conclusioni dalla distanza, così come Dest, ma il gol stenta ad arrivare perché il Torino si chiude bene. E infatti alla fine dei 90′ regolamentari il match termina 0-0 rimandando tutto ai tempi supplementari.

L’esultanza del Toro dopo il gol.

Il Toro la vince nei tempi supplementari in dieci uomini

Nel primo tempo supplementare il Milan prova a vincerla con le tante occasioni capitata sui piedi di Leao e Giroud ma entrambi hanno sempre trovato un muro: Milinkovic-Savic. Il portiere serbo chiude ogni tipo di conclusione ai rossoneri che alla fine, dopo un assalto pazzesco vengono gelati dal contropiede del Torino che in 10 uomini trova il gol nei secondi 15 minuti dei supplementari. Lukic si inventa una giocata incredibile a centrocampo lanciando il giovanissimo Bayeye sulla destra che mette al meglio un assist al bacio per l'altro giovane Adopo lanciato nella mischia da Juric che mette la palla in rete e consente al Torino di andare ai quarti di finale di Coppa Italia ed eliminare il Milan.