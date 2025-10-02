Fiorentina-Sigma Olomouc, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

La partita tra Fiorentina e Sigma Olomouc, valida per la prima fase di Conference League, si disputa oggi, giovedì 2 ottobre 2025 alle ore 21:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Questo incontro segna l'esordio della Fiorentina nella competizione europea di questa stagione e sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky.

La Fiorentina arriva a questa sfida dovendo riscattare un inizio di stagione deludente in Serie A, dove ha ottenuto solo una vittoria nelle prime cinque partite offrendo il fianco alle prime critiche della tifoseria. Nonostante ciò, la squadra di Stefano Pioli ha mostrato una buona forma in Europa, con una netta vittoria per 3-2 contro il Polissya Zhitomir nel turno precedente della Conference League. Ma sarà fondamentale confermarsi convincendo. Dall'altro lato, il Sigma Olomouc si presenta come una squadra esperta ma con diversi punti deboli. La formazione ceca ha avuto difficoltà nelle qualificazioni recenti, con sconfitte contro squadre come Malmö FF e Galatasaray. Nella sua lega nazionale, la Fortuna Liga, dove attualmente occupa la quinta posizione.

Partita: Fiorentina-Sigma Olomouc

Orario: 21:00

Quando: giovedì 2 ottobre 2025

Dove: Stadio Franchi (Fiorentina)

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo e NOW

Competizione: Prima Fase di Conference League

Dove vedere Fiorentina-Sigma Olomouc in diretta TV: esclusiva Sky

Per seguire la partita in diretta tra Fiorentina e Sigma Olomouc gli abbonati Sky possono guardarla su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). Non è a disposizione alcuna soluzione in chiaro senza costi aggiuntivi.

Fiorentina-Sigma Olomouc, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

Fiorentina-Sigma Olomouc è disponibile anche in streaming live, tramite l'app Sky Go e il servizio offerto da NOW, che consentono di seguire l'incontro su dispositivi mobili e PC.

Fiorentina-Sigma Olomouc, le probabili formazioni della partita di Conference League

Stefano Pioli dovrebbe optare per un ampio turnover, considerando l'imminente impegno di campionato contro la Roma. La formazione probabile prevede David De Gea in porta; Pablo Marí, Comuzzo e Ranieri in difesa; Dodô, Simon Sohm, Nicolò Fagioli, Jacopo Fazzini e Robin Gosens a centrocampo; Edin Džeko e Albert Guðmundsson in attacco. Moise Kean è squalificato e non sarà disponibile. Inoltre, Lamptey e Kouamé sono infortunati e non prenderanno parte alla partita. La squadra ceca, allenata da Tomáš Janotka, si presenta con una formazione anch'essa rimaneggiata. Mohamed Yasser è fuori lista, mentre Ghali è squalificato mentre gli attaccanti Michael Krmenčík e Ibrahim Muritala sono infortunati.

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marí, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens; Fazzini; Gudmundsson, Dzeko. Allenatore: Pioli.

Sigma Olomouc (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Breite; Dolznikov, Tkac, Michez; Vasulin