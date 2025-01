video suggerito

Fiorentina-Napoli, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Fiorentina-Napoli si gioca oggi alle 18, è il big match della 19ª giornata did campionato. La partita trasmessa in diretta tv e in streaming in esclusiva su DAZN. Le ultime news sulle formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Fiorentina–Napoli è il big match della 19ª giornata di Serie A che si gioca oggi alle 18:00 al Franchi e sarà trasmesso in diretta tv e in streaming (solo per abbonato) su DAZN e DAZN 1. Con Atalanta, Inter, Juventus e Milan impegnate in Supercoppa Italiana, tutti i riflettori del campionato sono puntati sulla sfida odierna. La squadra di Palladino ha un'occasione unica: battere la capolista per avvicinarsi ancora un po' alla vetta, in attesa di disputare il recupero di campionato contro i nerazzurri (gara interrotta a causa del malore accusato da Bove).

La Viola arriva al confronto con gli azzurri di Conte dopo l'ottimo pareggio strappato alla Juve a Torino (2-2) approfittando anche di una clamorosa incertezza del reparto arretrato dei bianconeri. Il Napoli, che nell'ultimo turno ha battuto di ‘corto muso' il Venezia (1-0 al Maradona), è reduce da un filotto di 5 vittorie racconte negli ultimi 6 match (unico neo, la sconfitta in casa con la Lazio per 0-1).

Quanto alle probabili formazioni, la Fiorentina dovrebbe essere la stessa vista all'opera coi bianconeri con Kean in cima all'attacco. Il Napoli dovrà ancora fare a meno di Buongiorno (infortunato) in difesa, al suo posto ci sarà ancora Juan Jesus, e in attacco non ci sarà Politano (affaticamento muscolare). Fuori dai titolari anche Kvara.

A che ora e dove vedere Fiorentina-Napoli in TV

Non ci sarà diretta tv in chiaro anche su Sky per Fiorentina-Napoli, che andrà in onda (solo per abbonati) su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky ‘Zona Dazn' visibile per gli utenti che hanno attivato il servizio). La telecronaca dell'incontro è affidata a Pierluigi Pardo che avrà accanto per il commento tecnico Valon Behrami.

Fiorentina-Napoli, dove vederla in diretta streaming

La diretta streaming di Fiorentina-Napoli sarà trasmessa solo su DAZN e visibile attraverso la app oppure collegandosi alla piattaforma attraverso il sito. Non sarà possibile vedere la partita anche su Sky Go.

Serie A, le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

La Fiorentina che affronta il Napoli ricalca la squadra che ha messo alla frusta la Juventus. In difesa Palladino sceglie tra Gosens e Parisi, con l'ex Atalanta che potrebbe essere schierato tra titolari. Alle spalle di Kean ballottaggio tra Gudmundsson e Beltran. Azzurri al Franchi con la stessa formazione che ha battuto il Venezia: in difesa ci sarà ancora Juan Jesus accanto a Rrahmani. In attacco Politano non ci sarà per un affaticamento muscolare, niente da fare anche per Kvaratskhelia. Olivera e Spinazzola saranno gli esterni a centrocampo. Neres accanto a Lukaku.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino.

NAPOLI (3-5-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Olivera, McTominay, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Lukaku, Neres. Allenatore: Conte.