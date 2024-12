video suggerito

Il Napoli vince 1-0 con il Venezia, Raspadori decisivo: Conte aggancia l’Atalanta in vetta Il Napoli batte 1-0 il Venezia sorpassa l’Inter e aggancia l’Atalanta. L’incontro del Maradona è stato deciso da un gol di Raspadori. Nel primo tempo Lukaku ha fallito un rigore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il Napoli chiude il 2024 con una vittoria molto pesante. Al Maradona il Venezia è stato sconfitto 1-0 in un incontro che a un certo punto sembrava stregato. Lukaku nel primo tempo ha sbagliato un rigore. Nella ripresa il gol di Raspadori, che conferma la sua fama di calciatore determinante: non ha segnato tanto con il Napoli, ma ha realizzato quasi sempre gol pesantissimi. Il Napoli sale a quota 41 punti ed aggancia l'Atalanta, l'Inter ne ha 40 e deve recuperare una partita.

Stankovic para un rigore a Lukaku

Il Napoli parte fortissimo, cerca subito di schiacciare il Venezia. Rrahmani colpisce sugli sviluppi di un corner, il pallone passa sulla linea di porta, ma finisce fuori. Poco dopo è McTominay a svettare, per un soffio non colpisce. Il dominio territoriale è netto, lo è per tutto il primo tempo. Ma Di Francesco la partita l'ha preparata benissimo. Il Napoli ha tanto spazio fino alla trequarti, dove però spazi non ce ne sono. L'idea è classica: difesa e contropiede, Yeboah ha un'occasione d'oro, Meret si supera.

Passata la paura il Napoli torna a spingere, accelera, il forcing c'è, la collezione di corner è inutile, tanto quanto l'enorme possesso palla. Al 35′ l'occasione d'oro. Mani in area di Idzes: rigore, che Lukaku si fa parare da Stankovic. Poco dopo Kvaratskhelia crea, Anguissa si divora il vantaggio, all'intervallo è 0-0.

Raspadori entra e segna

Nella ripresa il Venezia prova a mettere subito la testa fuori e se la cava bene, il Napoli pare spaesato, poi pian pian riprende il campo e attorno alla metà del secondo tempo riprende a spingere. Lukaku ha l'occasione migliore, Stankovic respinge, poi il pallone finisce sul palo. Lo 0-0 non si schioda e Conte cambia modulo: 4-2-3-1 con Raspadori al posto di Anguissa. Esce pure Kvara, entra Politano. L'assedio continua, ma è fine a sé stesso. Perché Stankovic non è chiamato a fare i miracoli.

Al 79′ il gol arriva, segna Raspadori (l'uomo dei gol decisivi). L'azione è tambureggiante, Neres controlla e mette in mezzo, il pallone viene sporcato da Candela, Raspadori è sul dischetto del rigore e con una girata è letale: battuto Stankovic, 1-0. Il portiere figlio d'arte poi si supera su Olivera e Lukaku ed evita il raddoppio. Finisce così, decide Raspadori, il Napoli raggiunge l'Atalanta.