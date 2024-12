La doppietta di Thuram non basta, la Juve pareggia ancora: Kean e Sottil fan sorridere la Fiorentina

video suggerito

Thuram e Kean aprono le danze di Juventus-Fiorentina in un primo tempo caratterizzato anche dai cori beceri verso Vlahovic con Mariani che ha fermato per qualche istante il match. Nella ripresa, ancora Thuram prima del pareggio finale di Sottil per il definitivo 2-2.

A cura di Alessio Pediglieri

Ennesimo pareggio a suon di gol per la Juventus di Thiago Motta che non sfrutta nemmeno la serata di gloria di Thuram autore di una strepitosa doppietta. Due volte in vantaggio, due volte riacciuffati dai viola, prima con Kean poi nel finale con Sottil. I bianconeri rimediano l'ennesimo pareggio, la Fiorentina pone fine alla serie di sconfitte che stava pregiudicando la classifica.

All'Allianz Stadium di Torino sfida dai mille risvolti tra Juventus e Fiorentina, con una rivalità palpabile da sempre tra le due tifoserie. Quella viola arrivata a sostenere gli uomini di Palladino ma anche insultando Vlahovic, ex di turno, da sempre obiettivo di invettive e insulti che hanno costretto Mariani a fermare il match, in un primo tempo non privo di emozioni. I bianconeri di Thiago Motta passano per primi, al 20′ con l'uomo che meno ti aspetti: Khephren Thuram si inventa l'azione vincente, riuscendo ad andare al tiro e superare De Gea per l'1-0: palla imprendibile all'angolino basso, imparabile.

La reazione della Fiorentina è però immediato, con i viola che restano in partita e riescono non a caso a riaprire il match: l'ex di turno a parti invertite, Moise Kean si ritrova al 38′ in area, pronto a sfruttare il cross di Adli: occasione sfruttata al meglio, incornando di testa in mezzo ai pali superando Di Gregorio.

La ripresa inizia con i fuochi d'artificio perché la Juventus trova subito il nuovo vantaggio in un Allianz Stadium che esplode di gioia. A trovare la via del raddoppio ancora Thuram, goleador di giornata che punisce la Viola alla prima occasione dopo la ripresa del gioco. Nè Motta né Palladino optano per i cambi ma ad aver ragione sono i padroni di casa. Una rete che ha acceso gli animi del match con Mariani costretto a espellere un componente della panchina gigliata, assistente di Palladino. In campo, il match resta apertissimo, con la Juve che cerca e sfiora il colpo del KO.

Thiago Motta e Palladino mettono mano alle sostituzioni, rivoluzionano gli 11 iniziali ma ad avere la meglio sono gli ospiti che trovano il nuovo pareggio a 5 minuti dalla fine grazie ad una giocata di Sottil per un finale al fulmicotone. Con i bianconeri che spingono fino oltre al 90′ per un successo che però sfugge per l'ennesima volta alla squadra di Thiago Motta.