Mariani ferma Juve-Fiorentina per cori razzisti contro Vlahovic: spiega a Palladino e Motta cosa può succedere "È la cosa giusta da fare", dice l'arbitro Mariani nel breve dialogo con gli allenatori dopo aver sospeso temporaneamente l'incontro e chiesto l'annuncio dello speaker.

"È la cosa giusta da fare", dice l'arbitro Mariani nel breve dialogo con gli allenatori di Juventus e Fiorentina dopo aver fermato la partita al 6° minuto per i cori razzisti contro Dusan Vlahovic urlati dai tifosi della viola in trasferta a Torino. Ha avvertito i tecnici di una possibile sospensione dell'incontro nel caso in cui non dovessero cessare. La frase viene catturata dall'audio in diretta del match giocato allo Stadium, il direttore di gara la pronuncia nel colloquio a bordo campo con Motta e Palladino mentre lo speaker dello Stadium legge il messaggio d'avvertimento rivolto agli spettatori.

Come da regolamento, il fischietto ha fermato il gioco per qualche attimo non appena ha sentito che dal settore dei tifosi della Fiorentina arrivassero cori di discriminazione razziale contro l'ex viola. È stato lo stesso attaccante serbo a confermare quegli insulti.

