Supercoppa Italiana 2025, quando si gioca: le date di semifinali e finale e le squadre partecipanti La Supercoppa Italiana prevede le semifinali Inter-Atalanta e Juve-Milan con le vincenti che si sfideranno in finale. Ecco tutto quello che c'è da sapere su orari e diretta tv.

A cura di Marco Beltrami

La Supercoppa Italiana è in programma in avvio di gennaio e prevede la partecipazione di quattro squadre ovvero Inter, Atalanta, Juventus e Milan. Il nuovo format, inaugurato della scorsa edizione prevede due semifinali, Inter-Atalanta e Juventus-Milan in programma 2 e 3 gennaio. con le vincenti che si sfideranno nella finale del 6 gennaio. Tutte le partite si giocano a Riyadh in Arabia Saudita.

Dove vedere Supercoppa italiana tv streaming – Ancora Final Four

Il nuovo format della Supercoppa italiana, entrato in vigore a gennaio dello scorso anno, prevede per la seconda volta nella storia della competizione una Final Four, con tre match, due semifinali e la finale. L’Inter Campione d’Italia sfiderà l’Atalanta (finalista della scorsa Coppa Italia) e la Juventus, che ha alzato al cielo la Coppa Italia, affronterà il Milan, arrivato secondo nello scorso campionato alle spalle dei nerazzurri.

Il tabellone della Supercoppa Italiana, chi gioca

Il tabellone della Supercoppa Italiana prevede due partite. Sono quattro le squadre che parteciperanno a questa edizione, ovvero l'Inter vincitrice dello Scudetto, la Juventus vincitrice della Coppa Italia, il Milan secondo classificato in Serie A e l'Atalanta finalista in coppa. Questi gli abbinamenti:

giovedì 2 gennaio – Inter-Atalanta, ore 20.00

venerdì 3 gennaio – Juventus-Milan, ore 20.00

lunedì 6 gennaio – ore 20.00 – Finale, ore 20.00

Le date di semifinali e finale: il calendario

Il calendario della Supercoppa Italiana è già noto, con gli orari e le date delle semifinali e della finale già noti. La prima partita è giovedì 2 gennaio alle 20 ora italiana, e vedrà in campo Inter e Atalanta. Il giorno successivo alla stessa ora, sarà il turno di Juve-Milan. La finale è in programma lunedì 6 gennaio alle ore 20.

Dove si gioca la Supercoppa Italia 2025

La Supercoppa Italiana non si disputerà in Italia, ma in Arabia Saudita. Appuntamento dal 2 al 6 gennaio 2025 a Riyadh, con tutti i match che si giocheranno alla Kingdom Arena.

Dove vedere la Supercoppa italiana in tv e streaming

Dove vedere in TV la Supercoppa Italiana? Le partite si potranno seguire in chiaro su Canale 5, disponibile sia sul digitale terrestre che su Sky. Per quanto riguarda lo streaming si potrà seguire sulla piattaforma Mediaset Infinity senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti ma in forma gratuita.