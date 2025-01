Inter-Atalanta in Supercoppa Italiana, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

Inter e Atalanta aprono ufficialmente le Final Four di Supercoppa Italiana 2024 con la prima delle due semifinali in programma. Si gioca oggi, giovedì 2 gennaio con fischio di inizio alle 20:00 – ore italiane – a Riad, in Arabia Saudita. Si affrontano nella semifinale di Supercoppa italiana: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming. Questa partita, l'altra semifinale e la finale saranno trasmesse in chiaro in TV da Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Inizia dunque la Supercoppa Italiana 2024, a Riad che permetterà ad una tra Inter, Juventus, Milan e Atalanta di alzare al cielo il primo trofeo della stagione. La Final four della Supercoppa italiana in Arabia Saudita vede di fronte i campioni d'Italia uscenti contro la finalista di Coppa Italia. In caso di parità al 90′ il format prevede il passaggio diretto ai calci di rigore senza passare dai due tempi supplementari. La partita sarà diretta dall'Arbitro internazionale Chiffi.

Partita: Inter-Atalanta

Quando: giovedì 2 gennaio 2025

Dove: Al-Awwal Park (Riad)

Orario: 20:00 (orario italiano)

Diretta TV: Canale 5

Diretta Streaming: Mediaset Infinity e sportmediaset.it

Competizione: Supercoppa Italiana (semifinale)

Dove vedere in diretta TV Inter-Atalanta

Questa prima semifinale, così come tutte le altre partite della Supercoppa Italiana, sarà trasmessa in chiaro e visibile a tutti. In Televisione l'appuntamento è su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e il commento tecnico di Massimo Paganin. Un ampio prepartita verrà trasmesso su Italia 1, dalle ore 19, condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco. Il postpartita seguirà invece la gara sullo stesso canale, Canale 5, condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco.

Inter-Atalanta, dove vederla in diretta streaming

Anche per il live streaming, Inter-Atalanta sarà a disposizione di tutti per una diretta visibile in due opzioni: su sportmediaset.it, il portale sportivo di Mediaset oppure sul portale generalista Infinity. Senza abbonamenti o spese aggiuntive.

Supercoppa Italiana, le probabili formazioni della semifinale Inter-Atalanta

Un primo guado che sia Inter sia Atalanta devono provare a superare in ogni modo per proseguire e giocarsi il primo trofeo stagionale nella finale di Supercoppa. Simone Inzaghi probabilmente proverà a gestire le forze a disposizione, con la miglior formazione possibile ma con un occhio al turnover e cambi obbligati per le assenze. Davanti a Sommer, Bisseck, De Vrij e Bastoni con Dumfries e Dimarco sulle fasce mentre al centro della manovra ci saranno ancora Barella e Mkhitaryan vicino a Calhanoglu. Thuram e Lautaro Martinez coppia d'attacco. Indisponibili Acerbi e Pavard. La sfida di Supercoppa sarà un nuovo test per Gasperini che non potrà contare su Mateo Retegui, oltre che a Ruggeri e Scamacca. Davanti a Carnesecchi, difesa a tre con Kossonou (favorito su Dijmsiti), Hien e Kolasinac, poi Bellanova e Zappacosta sulle fasce, De Roon ed Ederson in mediana. Davanti Zabiolo, titolare al posto di Pasalic, dovrà aiutare la coppia formata da De Ketelaere e Lookman.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman, Zaniolo. All. Gasperini