"È vero che siamo rimasti male per come si sono comportati i Chiesa. Io mi ricordo un anno fa quando arrivai a Chicago e lo aspettai fuori dal bus, io… Poi ancora nessuno di noi ha ricevuto un messaggio o una chiamata da Federico, e credo che nessuno di noi si meriti un comportamento del genere". Sono queste le parole utilizzate da Rocco Commisso, in occasione della presentazione dei rendering del nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli, su Federico Chiesa. Si tratta di un attacco durissimo da parte del presidente del club toscano, che ha voluto rimarcare l'atteggiamento del calciatore classe 1997 e della sua famiglia dopo il trasferimento alla Juventus. Già ieri il direttore sportivo Daniele Pradè aveva parlato della situazione in maniera piuttosto chiara: "Sono felice che ci siamo tolti il peso di questa telenovela. Si parlava solo di questa situazione e non di campo e della squadra".

L'eterno figlio d'arte è diventato un nuovo giocatore della Juventus nell'ultimo giorno di mercato, dopo aver indossato la fascia da capitano della Fiorentina nell'anticipo di venerdì contro la Sampdoria al Franchi. L’esterno offensivo arriva in bianconero con la formula del prestito oneroso biennale con diritto di riscatto fissato a 40 milioni (pagabili in tre esercizi) più 10 di bonus. L'opzione è pronta a trasformarsi in obbligo nel caso in cui si concretizzasse una di queste tre situazioni: il posizionamento della Juve tra le prime 4 in classifica, il 60% di presenze del giocatore, da almeno 30 minuti; e la possibilità per lui di segnare 10 gol e mettere a referto 10 assist.

In chiusura di argomento, il numero uno viola ha cercato di stemperare gli animi in merito al trasferimento di Federico Chiesa con una battuta sulla presenza di una cappella nel nuovo centro sportivo: "Comunque voglio dire che abbiamo perso Chiesa ma abbiamo la nuova chiesa qui al centro sportivo".