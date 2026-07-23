Paratici durante la presentazione di Alex Jimenez: “Solo domande di calcio, altrimenti non farle”

Fabio Paratici interviene a gamba tesa durante la presentazione di Alex Jimenez alla Fiorentina fermando un giornalista: “Questa non è una domanda di calcio, fai solo quelle”.

Ma perché su Alex Jimenez determinate domande non è stato possibile farle? E ciò che evidentemente si è chiesto il giornalista che durante la presentazione ufficiale dell'esterno spagnolo alla Fiorentina ha fatto al giocatore una domanda capace di scomodare anche Fabio Paratici presente in sala stampa al fianco del calciatore: "Solo domande di calcio". Il giornalista ha fatto riferimento alla vicenda che nel mese di maggio ha visto protagonista Jimenez per questioni extracalcistiche che avevano fatto molto discutere in Inghilterra (il giocatore era al Bournemouth prima di passare in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro ndr).

L'ex esterno del Milan fu messo fuori rosa dopo un'indagine interna aperta dal club inglese in seguito alla diffusione sui social di presunte chat inappropriate che il giocatore avrebbe avuto con una ragazza di 15 anni. "Come hai vissuto questi mesi complicati fuori dai campi di calcio?". Paratici a quel punto decide di intervenire: "Siamo qui per parlare di calcio, quella che hai fatto tu è non è domanda di calcio".

Paratici a un certo punto accende il microfono e ferma immediatamente il giornalista: "Scusa, siamo qui per parlare di calcio e non siamo qui a rispondere su altri argomenti – spiega –. Se vuoi fare domande di calcio falle, altrimenti non fare domande. Quella che hai fatto tu non è domanda di calcio, fai solo domande di calcio". Un rimprovero da parte del nuovo dirigente della viola che evidentemente temeva qualche quesito proprio su quanto accaduto. Non è da escludere che sia stato proprio il giocatore a chiedere a Paratici di intervenire in prima persona nel caso in cui fosse stato messo in difficoltà su questo argomento.

Cos'è successo ad Alex Jimenez prima di andare alla Fiorentina: la chat contro Max Allegri

C'è da dire che anche da questo punto di vista Paratici alla Fiorentina ha mostrato come all'interno della società, con la sua presenza, ci sia stato un cambiamento totale. Più campo e meno chiacchiere in poche parole per dimenticare sicuramente la difficile stagione scorsa, ma anche per poter dare un'impronta molto più internazionale alla squadra badando davvero più al campo che ad altro.

Sta di fatto che Alex Jimenez, in quanto a questioni extracalcistiche di certo ha fatto discutere anche in altri casi. Basti pensare alla vicenda che lo collega direttamente a Massimiliano Allegri una volta che il tecnico si era insediato al Milan l'estate scorsa. Tra i due ci sarebbe stata una rottura per via della pubblicazione di una chat privata su Instagram in cui il giocatore offendeva il tecnico. Dall'altra parte al giocatore venivano continuamente contestati i ripetuti ritardi agli allenamenti. Tutto ciò ha poi accelerato la cessione del giocatore in Inghilterra. Oggi alla Fiorentina si augurano che chiaramente, come sottolineato da Paratici, si pensi solo al campo e nulla più.