Dopo il duro striscione che i tifosi della Fiorentina hanno esposto nella notte contro Federico Chiesa, il nuovo giocatore della Juventus è costretto a incassare anche le parole del d.s. dei viola Daniele Pradé che parlando di mercato e facendo un bilancio di questa campagna acquisti ha usato parole molto dure per l'esterno offensivo:

Un amore non corrisposto non può mandare avanti una storia. Questo è successo. Però sia a livello economico che sportivo per noi è stata un’operazione ottima, 60 milioni in un periodo così sono tanti. É stata una trattativa lunga, doveva rinnovare il contratto (fatto alle stesse condizioni di prima, 1,8 milioni d’ingaggio), dovevamo parlare delle modalità di pagamento ecc. Ma sono felice che ci siamo tolti il peso di questa telenovela. Si parlava solo di questa situazione e non di campo e della squadra.