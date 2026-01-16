Calcio
Fiorentina ai playoff di Conference League sfida lo Jagiellonia: le date e le avversarie agli ottavi

La Fiorentina ai playoff di Conference League affronterà lo Jagiellonia. Andata in programma il 19 febbraio in Polonia e ritorno giovedì 26 febbraio allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Le possibili avversarie agli ottavi di finale.
A cura di Vito Lamorte
La Fiorentina ai playoff di Conference League affronterà lo Jagiellonia, squadra che ha chiuso la League Phase al 17° posto. La partita d’andata è in programma il 19 febbraio in Polonia, mentre il ritorno si giocherà una settimana (giovedì 26 febbraio) dopo allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Attualmente, i polacchi occupano la terza posizione nel loro campionato. Non ci sarà l’incontro con il grande ex Stevan Jovetic, ora all’Omonia di Cipro. In caso di qualificazione, agli ottavi i viola affronteranno la vincente tra Strasburgo e Rakow, le prime due classificate della fase campionato, con il sorteggio previsto per venerdì 27 febbraio.

Il momento della Fiorentina tra lotta salvezza e mercato

La squadra toscana sta affrontando uno dei momenti più difficili della sua storia recente: la Viola ha vinto a dicembre la sua prima partita in campionato e questo ha portato, inevitabilmente, alla caduta nella zona pericolosa della classifica.

Dopo essere stata per diverse settimane ultima in classifica, la Fiorentina ora ha lasciato l'ultima posizione ma la situazione è ancora piuttosto complicata. Nel frattempo la società, che ha ufficializzato l'inserimento nell'organigramma di Fabio Paratici da febbraio, si sta muovendo sul mercato e sono arrivati Solomon e Brescianini per rinforzare la rosa di Paolo Vanoli: ora si sta definendo l'acquisto di Harrison e nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi rinforzi.

La Fiorentina sfida lo Jagiellonia ai playoff: la scheda dell'avversario

Lo Jagiellonia occupa attualmente il terzo posto in campionato in Polonia e nella fase a gironi di Conference League ha strappato un punto allo Strasburgo capolista. Chiudono la League Phase al 17° posto, primi tra le squadre non teste di serie, con 9 punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e una sconfitta, lo stesso bottino della Fiorentina. In Europa hanno segnato solo 5 gol in 6 partite, subendone appena 4.

Tra i giocatori di spicco c’è l’ex Lecce Andy Pelmard, mentre il talento maggiore della squadra è l’attaccante angolano-congolese Afimico Pululu, squalificato per la gara d’andata a causa dell’espulsione nell’ultima partita del girone. Recentemente il club ha ceduto un altro prospetto promettente, Oskar Pietuszewski, al Porto di Farioli.

Conference League, il sorteggio dei playoff

  • Sigma Olomuc (24) – Losanna (9)
  • Zrinjski( 23) – Crystal Palace (10)
  • KuPS (21) – Lech Poznan (11)
  • Shkhendija (22) – Samsunspor (12)
  • Noah (19) – AZ Alkmaar (14)
  • Drita (20) – Celje(13)
  • Jagiellonia (17) – FIORENTINA (15)
  • Omonia (18) – Rijeka (16)
Calcio
