Fiorentina-AEK Atene, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Fiorentina-AEK Atene, partita valida per la quarta partita del girone unico di Conference League, si gioca alle ore 21:00 e sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky e NOW. Le probabili formazioni di Vanoli e Nikolic.
A cura di Vito Lamorte
La Fiorentina gioca in casa contro l'AEK Atene la quarta partita del girone unico di Conference League: si scende in campo alle ore 21:00 allo stadio Artemio Franchi e il match sarà trasmesso sui canali di Sky e NOW.

La Viola di Paolo Vanoli si prepara a mettersi alla prova in campo europeo. Nella sfida contro l’AEK Atene, il tecnico viola dovrà confermare che la buona prestazione contro la Juventus di Spalletti non è stata casuale, mostrando come il lavoro in queste settimane stia aiutando la squadra a ritrovare la giusta strada dopo un avvio di stagione difficile.

Inoltre, la Conference League rappresenta una possibile via per assicurarsi un posto in Europa anche nella prossima stagione. Ottenere tre punti contro i greci, soprattutto dopo la battuta d’arresto con il Mainz, è fondamentale per provare a superare il girone senza dover passare dai playoff.

  • Partita: Fiorentina-AEK Atene
  • Dove: stadio Artemio Franchi, Firenze
  • Quando: giovedì 27 novembre 2025
  • Orario: 21:00
  • Diretta TV: Sky
  • Diretta streaming: SkyGo, NOW
  • Competizione: Conference, League Phase 3ª giornata

Dove vedere Fiorentina-AEK Atene in TV: la diretta esclusiva della partita

Fiorentina-AEK Atene sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253). Previo pagamento del pass sport, il match sarà visibile anche su NOW tramite l’app disponibile su Smart TV, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. La telecronaca dell'incontro sarà di Dario Massara e il commento di Fernando Orsi.

Fiorentina-AEK Atene, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Fiorentina-AEK Atene va in onda a partire dalle 21:00 e sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno seguirla attraverso la app di Sky Go. Non è prevista diretta chiaro su TV8.

Fiorentina-AEK Atene, le formazioni della partita di Conference

Emergenza sulle fasce per la Fiorentina. Paolo Vanoli deve gestire diversi infortuni e pensare a cambi obbligati in vista della sfida di domenica contro l’Atalanta di Raffaele Palladino. In difesa sono previsti due o tre cambi: Comuzzo e Viti potrebbero rilevare Pongracic e Ranieri. Assenti Dodò e Gosens, il tecnico viola dovrebbe affidarsi a Fortini e Parisi sulle corsie esterne, con Kouadio pronto a subentrare a partita in corso. A centrocampo spazio a Nicolussi Caviglia e Ndour, con Mandragora pronto a spingere oltre il normale. In attacco, Gudmundsson dovrebbe agire alle spalle di Dzeko, sempre se il bosniaco vincerà il ballottaggio con Moise Kean.

Intanto, dopo il successo per 1-0 sull’Aris Salonicco, Marko Nikolic, tecnico dell’AEK Atene, guarda con ottimismo alla sfida di Conference League contro la Fiorentina. Terzo in campionato, l’AEK può contare su una squadra esperta, con diversi ex della Serie A come Strakosha, Brignoli, Marin, Pereyra, Joao Mario e soprattutto l'ex Luka Jovic.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marí, Viti; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Dzeko. Allenatore: Paolo Vanoli.

AEK ATENE (4-2-3-1): Strakosha; Gacinovic, Moukoudi, Relvas, Penrice; Marin, Pineda; Kaloskamis, Joao Mario, Koita; Jovic. Allenatore: Marko Nikolic.

