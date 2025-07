Finisce l’incubo per Paquetà, assolto nel caso scommesse: non si fece ammonire apposta

Il brasiliano del West Ham era accusato di combine su quattro partite di Premier League. Per la FA non ci sono prove. Resta solo l’accusa di mancata collaborazione all’indagine.

Lucas Paquetà è stato assolto dall'accusa più pesante: non ha manipolato le partite per influenzare il mercato delle scommesse. Lo ha comunicato ufficialmente la Football Association, che indagava da oltre un anno sul centrocampista del West Ham per presunte combine legate ad ammonizioni sospette in quattro gare di Premier League.

Il 27enne brasiliano, ex Milan, era finito nel mirino della FA per un presunto coinvolgimento in scommesse illecite, alimentate da un flusso anomalo di giocate provenienti dal Brasile sui suoi cartellini gialli in Leicester-West Ham (novembre 2022), West Ham-Aston Villa (marzo 2023), West Ham-Leeds (maggio 2023) e Bournemouth-West Ham (agosto 2023).

Secondo la versione dell'accusa, Paquetà avrebbe cercato di farsi ammonire volontariamente per far guadagnare terzi soggetti coinvolti nel giro di scommesse. Un'accusa gravissima che, se confermata, avrebbe potuto portare a una squalifica a vita.

Ma dopo l'udienza davanti alla Commissione Regolamentare indipendente, la FA ha annunciato l'assoluzione: "Le accuse di cattiva condotta rivolte a Lucas Paquetà […] per presunte violazioni della Regola E5 della FA non sono state provate", si legge nel comunicato ufficiale. "Il giocatore ha respinto tutte le accuse e la Commissione ha stabilito che le stesse non sono state provate" prosegue la nota.

Non è però del tutto chiuso il contenzioso con la federazione inglese. Paquetà è stato ritenuto colpevole di violazione della Regola F3 per mancata collaborazione: "Il giocatore non ha risposto adeguatamente alle domande né fornito le informazioni richieste durante l'indagine", spiega la FA.

Il giocatore ha negato anche questo addebito, ma in questo caso la Commissione lo ha ritenuto colpevole. Ora la FA attende le motivazioni scritte prima di decidere la sanzione, che comunque sarà ben lontana dalla squalifica a vita chiesta inizialmente.

La vicenda ha avuto anche un impatto diretto sulla carriera del brasiliano. Il passaggio al Manchester City, già avviato l'estate scorsa, è stato bloccato proprio a causa dell'indagine. Il West Ham, però, non ha mai escluso il giocatore, schierandolo regolarmente.

Dopo due anni vissuti con l'ombra di un'accusa infamante, Paquetà può finalmente tirare un sospiro di sollievo. La sua carriera è salva, e ora il futuro torna a essere solo una questione di campo.