Paquetà è indagato dalla FA per scommesse: l’ex Milan è nei guai, rischia una lunga squalifica La Federcalcio inglese ha aperto un’indagine su Paquetà: l’ex giocatore del Milan è accusato di numerose violazioni del regolamento sul tema delle scommesse.

A cura di Ada Cotugno

Un nuovo scandalo travolge uno dei protagonisti della Premier League: secondo quanto riportato dal Daily Mail Lucas Paquetà è indagato dalla Federcalcio inglese per una possibile violazione del regolamento sul tema delle scommesse. Come accaduto qualche mese fa a Ivan Toney, centravanti del Brentford accusato di oltre 200 trasgressioni, anche il brasiliano è stato accusato di numerose violazioni che hanno portato la FA ad aprire un'indagine su di lui.

In particolare al giocatore sono imputate alcune scommesse piazzate in Brasile, prontamente negate. L'indagine è scoppiata proprio oggi, nel giorno in cui si sarebbe potuto decidere il suo trasferimento al Manchester City. Paquetà era vicino alla squadra guidata da Pep Guardiola per circa 70 milioni di euro ma, secondo il quotidiano inglese, alcune fonti avrebbero informato il club dell'indagine in corso che fin qui proseguiva sotto traccia.

L'inchiesta aperta dalla federazione ha fatto saltare totalmente il trasferimento, con l'ex giocatore del Milan che resterà al West Ham in attesa della fine delle indagini. Il rischio è quello di incorrere in una lunga squalifica e in una multa salata, proprio come successo a Toney che dovrà restare lontano dal campo per quasi un anno.

La FA, affiancata dalla FIFA, sta ora indagando sulle presunte scommesse piazzate in Brasile dal giocatore. In particolare risultano sospette quelle del suo passaggio al Manchester City, un'eventualità che si sarebbe realizzata proprio nei prossimi giorni. Al momento Paquetà ha negato tutti i collegamenti con la vicenda e non ha rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale.

Domenica il West Ham scenderà in campo nel delicato derby contro il Chelsea, ma dal club londinese non sono ancora arrivate notizie: non è ancora chiaro se il giocatore sarà coinvolto oppure se resterà in tribuna proprio in virtù dell'indagine che lo vede protagonista.