Toney squalificato per 8 mesi, niente Inghilterra: ha ammesso 232 violazioni delle regole Mazzata per Ivan Toney, centravanti del Brentford e della nazionale inglese. L’attaccante 27enne dovrà rinunciare al calcio per i prossimi otto mesi a causa di una squalifica.

A cura di Marco Beltrami

È arrivata la stangata per Ivan Toney, centravanti del Brentford e della nazionale inglese. L'attaccante 27enne dovrà rinunciare al calcio per i prossimi otto mesi a causa di una squalifica. Pena straordinaria per il bomber attualmente al terzo posto nella classifica dei migliori marcatori in Premier alle spalle di Haaland e Kane, per reati di scommesse.

Una carriera in crescendo quella di Toney, che dopo le esperienze con Newcastle, Wigan e altri club non di primissimo livello è esploso al Brentford. Eccellente rigorista, anche in questa annata il classe 1996 ha segnato tanto, come confermano i 20 gol in campionato. Da un po’ di tempo rientra nel giro della nazionale dell’Inghilterra, con cui ha esordito lo scorso marzo nel match contro l’Ucraina valido per le qualificazioni a Euro 2024.

Adesso Toney non potrà giocare né per il Brentford né per l'inghilterra, fino al 16 gennaio 2024. Una mazzata per il calciatore accusato di 232 violazioni delle leggi sul gioco d'azzardo della FA tra il 2017 e il 2021 lo scorso novembre, con la Football Association che ha poi aggiunto altre 30 accuse avvenute tra il 2017 e il 2019, poi ritirate.

Toney ha ammesso di aver scommesso, per ben 232 violazioni, ed è stato anche multato di 50mila sterline. Questa la nota ufficiale: "Ivan Toney è stato sospeso da tutte le attività calcistiche e legate al calcio con effetto immediato per otto mesi, che vanno fino al 16 gennaio 2024 compreso, multato di £ 50.000 e avvertito della sua futura condotta per violazioni del regolamento delle scommesse di FA. L'attaccante del Brentford FC è stato accusato di 262 violazioni della regola FA E8 in totale tra il 25 febbraio 2017 e il 23 gennaio 2021. La FA ha successivamente ritirato 30 di queste violazioni e ha ammesso le restanti 232″.

Potrà tornare a lavorare individualmente con il suo club solo nell'ultima parte della sua sospensione: "Le sue sanzioni sono state successivamente imposte da una commissione di regolamentazione indipendente a seguito di un'audizione personale. Gli è consentito tornare ad allenarsi solo con il suo club per gli ultimi quattro mesi di sospensione a partire dal 17 settembre 2023. Le ragioni scritte della Commissione di regolamentazione indipendente per queste sanzioni saranno pubblicate a tempo debito e la FA attenderà di esaminarle prima di commentare ulteriormente".

Il Brentford per ora aspetta di conoscere le motivazioni: "Il Brentford FC prende atto della decisione di una commissione di regolamentazione indipendente di emettere un divieto di otto mesi da tutte le attività calcistiche e correlate a Ivan Toney con effetto immediato. Ivan è stato accusato di violazione della regola FA E8 e ha avuto un'udienza personale all'inizio di questa settimana. Il Brentford FC è attualmente in attesa della pubblicazione delle motivazioni scritte della Commissione di regolamentazione indipendente. Li esamineremo prima di considerare i nostri prossimi passi".