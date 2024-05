video suggerito

Paquetà accusato dalla FA, avrebbe ricevuto tre ammonizioni di proposito: lui nega tutto Il calciatore del West Ham è stato messo sotto investigazione da parte della FA, la Football Association, che, dopo aver indagato negli ultimi nove mesi, ritiene che il calciatore abbia scommesso su tre sue ammozioni. Paqueta nega tutto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it



L'ombra delle scommesse torna prepotentemente nel mondo del calcio e stavolta la mannaia rischia di abbattersi sul centrocampista brasiliano Lucas Paqueta. Il calciatore brasiliano, che era in predicato di trasferirsi al Manchester City, sta per essere accusato dalla FA di presunte violazioni delle regole sulle scommesse. La Football Association ha indago per diversi mesi su attività di scommesse sospette relative a tre cartellini ricevuti da Paqueta, che potrebbero costare caro al calciatore del West Ham che nega qualsiasi illecito.

La Football Association indaga su Paqueta

La questione, manco a dirlo, è spinosa. Lucas Paqueta è uno dei calciatori più in vista del campionato inglese. Con il West Ham ha disputato una serie di annate splendide e da tempo è nel mirino del Manchester City, che pare (o pareva) pronto a sborsare 80 milioni per acquistarlo. Ma ora la trattativa potrebbe arenarsi, perché il centrocampista potrebbe dover affrontare accuse disciplinari.

Il calciatore è sospettato di aver scommesso su tre sue ammonizioni. Questo il comunicato con cui si annuncia l'avvio del procedimento: "Si presume che abbia cercato direttamente di influenzare l'andamento, la condotta o qualsiasi altro aspetto o evento di queste partite cercando intenzionalmente di ricevere un cartellino dall'arbitro con lo scopo improprio di influenzare il mercato delle scommesse al fine di far trarre profitto a uno o più persone dalle stesse".

Perché Paqueta è investigato dalla FA

La FA indaga da tempo e dopo averlo interrogato, già tempo fa, per un giallo nel recupero di West Ham-Bournemouth dell'agosto 2023, avrebbe trovato conferme su altri due ‘gialli' sospetti, ricevuti nel passato campionato (uno nel match con l'Aston Villa, e l'altro contro il Leeds). Il caso sarà esaminato da una commissione indipendente e se giudicato colpevole il calciatore subirà una squalifica, come capitò a Toney lo scorso anno. Il City è alla finestra e proverà a capire se il calciatore sarà squalificato.

Il calciatore del West Ham nega tutto

Lui nega ogni illecito, la FA secondo quanto riferisce il Daily Mail, avrebbe tracciato le scommesse nell'isola di Paqueta, un'isola che non è di proprietà del calciatore ma che porta lo stesso nome ed è nei pressi di Rio de Janeiro. Con un post su Instagram l'ex del Milan si dice sorpreso dell'indagine: "Sono estremamente sorpreso e turbato dal fatto che la FA abbia deciso di incriminarmi. Per nove mesi ho collaborato in ogni fase delle loro indagini e ho fornito tutte le informazioni possibili. Nego completamente le accuse e combatterò con ogni respiro per riabilitare il mio nome. A causa del processo in corso, non fornirò ulteriori commenti".