Il Benfica rischia di essere sospeso da tutte le competizioni per tre anni: è accusato di corruzione Tra i reati contestati al Benfica ci sono corruzione attiva, frode fiscale qualificata ed offerta impropria: il Pubblico Ministero ha chiesto una sospensione lunghissima ma dal club smentiscono.

A cura di Ada Cotugno

Il Benfica potrebbe subire una stangata storica dopo le accuse del Pubblico Ministero di corruzione e frode fiscale. Per la squadra portoghese è stata chiesta una sospensione dalle competizioni sportive per un periodo che va dai 6 mesi ai 3 anni che creerebbe un danno incommensurabile a tutta la società, qualora dovesse arrivare la condanna per il processo che in Portogallo è già stato rinominato "Caso E-mail".

Il quotidiano A Bola ha avuto accesso all'ordinanza in cui viene chiesta la sospensione del club da ogni attività, oltre all'interdizione dall'esercizio della professione da uno a cinque anni a Luís Filipe Vieira, Paulo Gonçalves, Fernando Oliveira, Vítor Valente e Paulo Grencho, tutti accusati di essere coinvolti in questo caso. Non è coinvolto invece l'attuale presidente Rui Costa che potrebbe essere sentito come testimone.

Di cosa è accusato il Benfica

In caso di condanna la sanzione sarebbe esemplare, soprattutto se dovesse arrivare il massimo della pena. Il Benfica potrebbe essere estromesso dalle competizioni sportive per tre anni per aver commesso i reati di corruzione attiva, frode fiscale qualificata ed offerta impropria, tutti messi in atto nel periodo che va tra il 2016 e il 2019. In poche parole l'ex presidente Vieira è stato accusato di aver ideato un piano dettagliato per ottenere vantaggi dagli avversari con la compravendita dei giocatori: il caso sarebbe venuto fuori grazie ad alcune email segrete tra le società sportive coinvolte che sarebbero state rese pubbliche da un hacker.

Nel mirino degli inquirenti c'è il Vitória Setúbal che avrebbe simulato un falso scambio di giocatori per far incassare denaro al Benfica in cambio di alcuni favori in campo, oltre a un ritorno economico che avrebbe aiutato il club in un momento di grave crisi finanziaria. Anche per loro è stata chiesta la sospensione da tutte le attività sportive, nonostante le due società in causa abbiano già smentito tutta la situazione ritenendo infondate le accuse mosse.