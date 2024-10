video suggerito

Pazzesco Gazzaniga, il portiere del Girona fa il fenomeno parando tre rigori all’Athletic Bilbao Strepitosa prestazione di Paulo Gazzaniga in Girona-Athletic Bilbao, parando tre rigori a tre avversari diversi e permettendo alla propria squadra di vincere. Una splendida rivincita, dopo la clamorosa papera in Champions contro il PSG da parte del portiere argentino che costò la sconfitta europea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una prestazione monstre, la classica che ogni portiere spera di vivere almeno una volta nella propria carriera. Paulo Gazzaniga, portiere 32enne, del Girona è diventato l'eroe indiscusso del match, poi vinto al 99′, contro l'Athletic Bilbao nella Liga spagnola: ha parato tre rigori in poco meno di 60 minuti a tre avversari diversi.

Gazzaniga show, insuperabile dal dischetto: para tre rigori

Poteva finire con la goleada della squadra ospite, Girona-Athletic Bilbao si è conclusa 2-1 per i padroni di casa grazie al proprio portiere che ha fatto il fenomeno, riuscendo a sventare ben tre rigori calciati da tre avversari differenti. Lo show è iniziato nel primo tempo quando l'estremo difensore argentino ha ipnotizzato sul dischetto l'ex Torino, Berenguer. Poi, nella ripresa si è ripetuto e persino migliorato: ha prima detto no a Iñaki Williams e sulla ripetizione ordinata dall'arbitro per un movimento di Gazzaniga sulla linea di porta, si è ripetuto ancora su Ander Herrera.

Gazzaniga il para rigori del Girona, si riscatta dalla papera da Champions

Gazzaniga era sotto l'occhio vigile dei propri tifosi che non erano rimasti entusiasti dell'avventura in Champions League del Girona: nella prima giornata della fase a campionato, proprio il numero 1 argentino aveva commesso una papera imbarazzante, decisiva contro il PSG nel finale, finendo per perdere per una sua goffa autorete. Ma prima della tripletta in parata al Bilbao, aveva già dimostrato di avere un certo feeling dal dischetto. Ancora in Champions League, aveva parato un rigore anche contro il Feyenoord nella seconda giornata (gara poi persa contro gli olandesi).

La felicità di Gazzaniga per l'impresa in campionato

Ovvia felicità e soddisfazione dell'argentino a fine gara. Anche perché le sue strepitose parate sono risultate decisive per la vittoria del Girona in Liga. "Sono soddisfatto per la squadra, per il risultato e per i rigori. Sinceramente non ricordo un'altra partita così ma voglio sottolineare il lavoro della squadra. Cosa ho pensato? Da portiere davanti a un rigore pensi sempre di pararlo, li abbiamo studiati e questa volta mi è andata bene".