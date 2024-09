Gazzaniga disperato: il suo errore rovina l’esordio in Champions del Girona, la papera è clamorosa

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Beffa. Tremenda beffa per Paulo Gazzaniga che era stato praticamente perfetto, ed era stato un muro invalicabile per il Paris Saint Germain. Ma il portiere del Girona ha rovinato tutto commettendo un errore colossale, una papera di livello mondiale che è costata il pareggio nell'esordio in Champions del club catalano. E la disperazione dell'argentino rende bene l'idea dell'importanza e della pesantezza di quell'errore.

PSG-Girona 1-0

Il PSG, semifinalista dell'ultima Champions League, quest'anno ufficialmente non ha ambizioni di successo finale, la stella assoluta non c'è più, ma Luis Enrique con il suo gioco e la grande applicazione dei suoi comunque sogna. L'esordio nella Champions con il nuovo format non è stato dei più semplici contro il Girona, squadra rivelazione dell'ultima Liga. E in campo è stata durissima per i francesi, che hanno creato tanto, hanno dominato, ma non sono riusciti a segnare. Numeri netti (8 tiri a 1, 8 corner a 1, 62 percento di possesso palla per il Paris), ma nessun gol fino all'89' quando arriva il paperone di Gazzaniga.

Gazzaniga sbaglia clamorosamente, il Girona è ko

I tre punti se li prendono i padroni di casa perché quando la partita stava finendo un cross innocuo di Nuno Mendes si tramuta in gol, il pallone è molto più verso la porta di quanto si può pensare, l'intervento del portiere è tutto sommato pure lesto, ma goffo e sbagliato, perché Gazzaniga prova a prendere il pallone, si tuffa, si avventa, ma di fatto si fa bucare, il pallone lo beffa e finisce in porta: è gol, 1-0 (e finirà così).

L'ex portiere del Tottenham si rende rapidamente conto di cosa ha combinato, si alza, si accovaccia, ripensa all'errore mettendosi le mani nei capelli. Poi le immagini lo riprendono mentre sembra quasi in lacrime. La partita riprende, Gazzaniga non compie altri interventi, poi viene inquadrato mentre malinconico torna negli spogliatoi. La prima partita di sempre in Champions del Girona è andata male.