Fiorentina-West Ham oggi in finale di Conference League, dove vederla in TV e streaming: le formazioni Fiorentina e Wast Ham si sfidano oggi mercoledì 7 giugno nella finale di Conference League: la partita è in programma alle 21:00 allo stadio Eden Arena di Praga, diretta TV in chiaro su TV8 e in streaming gratis su tv8.it.

A cura di Alessio Pediglieri

La Fiorentina di Vincenzo Italiano sfida il West Ham di Moyes nella finale di Conference League: una sfida fondamentale per i Viola che sperano di aggiudicarsi il trofeo europeo e di giocare in Europa League il prossimo anno. La partita Fiorentina-West Ham è in programma oggi mercoledì 7 giugno alle 21:00 all'Eden Arena a Praga: diretta tv in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratis su TV8.it. Sarà possibile seguire la sfida anche sui canali Sky e Dazn.

I viola sono giunti all'atto conclusivo della Coppa la scorsa stagione alzata da un'altra squadra italiana, la Roma, dove affronteranno gli inglesi del West Ham. David Moyes si è guadagnato Praga battendo in semifinale l'AZ, mentre la Fiorentina ha avuto la meglio sul Basilea in una drammatica rimonta risolta solo al 130′ da un gol di Barak. Per l'occasione, l'Artemio Franchi sarà aperto ai tifosi viola che potranno assistere al match dalle tribune e vederlo sui megaschermi.

Le probabili formazioni di Fiorentina-West Ham. Per Italiano classico 4-2-3-1 con Cabral unica punta iniziale di riferimento. Gonzales, Ikoné e Bonaventura agiranno alle sue spalle. Per gli inglesi, schema speculare dove l'incarico offensivo è tutto sulle spalle di Antonio.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzales; Cabral. All. Italiano.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Paquetá, Benrahma; Antonio. All. Moyes.

Partita: Fiorentina-West Ham

Dove: Futura arena (Praga)Quando: mercoledì 7 giugno 2023

Orario: 21:00

Canale TV: TV8, DAZN, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (canale 251)

Diretta streaming: a pagamento su DAZN e Sky, in chiaro su Tv8

Competizione: Finale di Conference League

Fiorentina-West Ham, dove vederla oggi in TV su TV8: il canale in chiaro

Copertura totale per Fiorentina-West Ham in televisione dove si potrà seguire la partita in diretta e integralmente sia a pagamento, per gli abbonati, sia gratuitamente. Nel primo caso si devono utilizzare i servizi di DAZN (con Smart TV collegata a internet o a una console di gioco online) e di Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K). Per la telecronaca su DAZN Stefano Borghi e Manuel Pasqual seguiranno il match.

Dove vedere Fiorentina-West Ham in diretta streaming

Fiorentina-West Ham è visibile anche in diretta streaming, a pagamento e per soli abbonati, sia attraverso il servizio DAZN (applicazione dedicata o il portare) e il servizio Sky (con l'app SkyGo sia su pc sia su dispositivi mobili). Per vedere la partita gratuitamente invece si può andare su tv8.it.

Finale di Conference League, le probabili formazioni di Fiorentina-West Ham

Fiorentina-West Ham è la finale di Conference League che potrebbe ridare ai viola la possibilità di alzare un trofeo che manca da 22 anni. Per farlo, Italiano si affida ai suoi uomini migliori in un 4-2-3-1 oramai consolidato. C'è da cancellare l'amarezza della finale di Coppa Italia persa, ma Cabral e compagni sapranno interpretare alla perfezione l'appuntamento di Praga. Anche per Moyes nessun problema di formazione: sembra tutto deciso, con in mediana l'ex milanista Paquetà a comandare le trame.

