Cosa succede se la Fiorentina vince la Conference nella classifica della Serie A: chi va in Europa Nel caso la Fiorentina riuscisse a vincere in finale contro il West Ham, otterrebbe l’accesso di diritto alla prossima Europa League. In Serie A sarebbero 8 il totale della squadre che giocheranno nelle coppe europee.

A cura di Alessio Pediglieri

Il campionato di Serie A ha definito la sua classifica sulle qualificazioni europee per il prossimo anno. Dopo i tormenti legati alla penalizzazione della Juventus e in attesa di capire se dopo la Roma, sia la Fiorentina sia l'Inter potranno fregiarsi degli allori continentali il Conference e Champions, al momento si ha il quadro cristallizzato della situazione alle qualificazioni e presenze della prossima stagione.

La Fiorentina con la vittoria decisiva in trasferta, contro il Sassuolo nell'ultima di campionato, si è presa l'ottavo posto in classifica, subito alle spalle della Juventus. I viola sono al momento esclusi dunque di giochi delle coppe ma se dovesse vincere la Conference League, dopo essere arrivata ottava, avrebbe il diritto di partecipare alla Europa League. E così sarebbero in totale otto le squadre qualificate alle prossime coppe europee: Napoli, Lazio, Inter e Milan in Champions League; Roma, Atalanta più la Fiorentina in Europa League; Juventus in Conference League.

Cosa succede nella classifica di Serie A se la Fiorentina vince la Conference League

Dunque, con la Fiorentina in ottava posizione finale della classifica di Serie A, il successo di Praga mercoledì contro il West Ham potrebbe garantire l'accesso alle prossime coppe europee della stagione 2023/2024. Perché la viola possa qualificarsi, l'unica carta da giocarsi che ha è dunque la vittoria sugli inglesi. In questo caso, sarebbe l'ottava squadra italiana a essere presente in coppa anche se non potrà giocare la Conference bensì l'Europa League. Per regolamento, infatti il vincitore della Conference entra di diritto tra i qualificati della competizione europea successiva per grado, senza togliere un posto ad altre squadre dello stesso Paese eventualmente già qualificate alla competizione attraverso la propria posizione in campionato.

Chi va in Conference League se la Fiorentina vince la finale

Dunque, nella speranza di vedere i giocatori di Italiano alzare al cielo dopo 22 anni di attesa un nuovo trofeo, la Fiorentina avrebbe accesso all'Europa League dove giocherà insieme alle altre squadre qualificate, cioè Atalanta e Roma, rispettivamente arrivate in classifica in quinta e in sesta posizione. In Conference League resterebbe solamente una nostra rappresentante, la Juventus arrivata in settima posizione, sempre che l'Uefa non provveda a "punire" i bianconeri. In caso di esclusione dei bianconeri dalle Coppe europee e della vittoria dei Viola di Italiano, a disputare la prossima edizione della Conference League sarebbe il Bologna che ha chiuso la stagione 2022/23 della Serie A al nono posto.