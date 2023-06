Scontri tra tifosi di Fiorentina e West Ham prima della finale di Conference: guerriglia a Praga A poche ore dalla finale di Conference League 2022-2023 a Praga ci sono stati scontri tra i tifosi di Fiorentina e West Ham.

A cura di Alessio Morra

L'avvicinamento alla finale di Conference League non inizia nel migliore dei modi. Perché scena di guerriglia urbana vera e propria si sono viste a Praga dove ci sono stati degli scontri tra i tifosi della Fiorentina e del West Ham. Un portavoce della polizia ha fatto sapere che: "Gli ultras italiani hanno attaccato i tifosi inglesi in un bar". Il bilancio provvisorio è di tre feriti. Quindici le persone che sarebbero state arrestate, sarebbero tutti italiani, e rischiano un processo per direttissima.

La polizia in tenuta antisommossa, a Piazza San Venceslao, ha identificato oltre cento ultras della Fiorentina, che sono state ritenuti responsabili del gruppo che ha provocato i disordini. Ora gli agenti locali stanno analizzando le immagini di sorveglianza per capire cosa ha fatto scaturire la tensione.

Stasera a Praga si disputa Fiorentina-West Ham, la finale di Conference League. Nelle ore che precedono la finale purtroppo ci sono stati scontri tra tifosi delle due squadre. Esattamente a metà pomeriggio di mercoledì 7 giugno si è accesa la miccia.

La polizia locale ha fatto sapere che un gruppetto di tifosi viola avrebbe attaccato quelli del West Ham. La situazione ora sembra essersi normalizzata, ma si è vissuto un brutto quarto d'ora nel centro della città. E ora c'è paura per quello che potrebbe accadere nelle ore precedenti e anche successive alla finale, che ha un'importanza capitale per le due squadre.

Fiorentina e West Ham stasera scenderanno in campo a Praga, dove è in programma stasera la finale di Conference League, la terza competizione europea che si sta disputando per la seconda volta (un anno fa vinse la Roma). La partita inizierà alle ore 21. Sia la squadra di Italiano che quella di Moyes vanno a caccia di un titolo europeo che manca da decenni.