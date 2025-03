Feyenoord-Inter, dove vederla in TV e streaming: l’orario della partita di Champions League

video suggerito

Feyenoord-Inter è la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League in programma alle 18:45. Diretta TV e streaming su Amazon Prime Video. Le ultime news sulla formazione di Simone Inzaghi e Robin van Persie.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter scende in campo alle ore 18:45 contro il Feyenoord nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri saranno di scena al De Kuip di Rotterdam per il primo round di questa doppia sfida, che li vedrà disputare il ritorno in casa a San Siro (martedì 11 marzo alle ore 21). In palio c'è il passaggio ai quarti contro la vincente tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su Amazon Prime Video.

La squadra di Simone Inzaghi si è qualificata direttamente per gli ottavi di finale arrivando quarta nella classifica del girone unico della prima fase della Champions League: i nerazzurri affronteranno nel doppio confronto il Feyenoord, che ha affidato la squadra a Robin van Persie dopo aver eliminato il Milan ai play-off. Nell'ultimo turno di campionato l'Inter ha pareggiato 1-1 nel big match per lo Scudetto in casa del Napoli mentre il Feyenoord non è andato oltre lo 0-0 contro il NEC.

Intanto il club di Rotterdam ha visto approvata la richiesta dalla lega olandese ha approvato di non giocare partite di campionato a cavallo delle due di Champions League: il Feyenoord aveva chiesto di posticipare la sfida contro il Groningen, a cavallo delle due partite contro i nerazzurri, e la richiesta è stata accolta.

Partita: Feyenoord-Inter

Dove: De Kuip, Rotterdam

Quando: mercoledì 5 marzo 2025

Orario: 18:45

Diretta TV: Amazon Prime Video

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Competizione: Champions League, ottavi di finale

Feyenoord-Inter, orario e dove vederla in diretta TV: la partita non è in chiaro

Feyenoord-Inter non sarà trasmessa in chiaro ma solo per gli abbonati di Amazon Prime Video, che potranno vederla in diretta usufruendo di una Smart TV grazie alla app della piattaforma. In alternativa, per recepire il segnale sul piccolo schermo si potranno utilizzare console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. Non è prevista messa in onda né su Sky né su NOW, né quella gratuita su TV8. La telecronaca sarà di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Feyenoord-Inter, dove vederla in diretta streaming

Feyenoord-Inter sarà visibile anche in diretta streaming attraverso la app oppure collegandosi al sito di Amazon Prime Video. La diretta online è riservata solo agli utenti registrati e abbonati. C'è una possibilità per vederla in streaming gratis ma occorre registrarsi alla piattaforma per un periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale va disdetto l'accreditamento oppure ci si può abbonare regolarmente.

Feyenoord-Inter, le probabili formazioni della partita di Champions League

L'Inter dovrebbe apportare qualche modifica al solito 3-5-2 a causa delle tante assenze sugli esterni: Bastoni dovrebbe essere schierato alto con la possibilità di modificare l'assetto in 4-4-2 con Zielinski pronto a scivolare sul laterale. Dubbio Çalhanoglu: pronto Asllani. Davanti a Martinez dovrebbero esserci Pavard, de Vrij e Acerbi. Coppia d'attacco formata da Lautaro Martínez e Thuram. Il Feyenoord si affida a Carranza come terminale offensivo del 4-2-3-1 con il trio composto da Hadji Moussa, Ivanusec e dal pericolosissimo Paixão sulla trequarti. Queste le possibili scelte di Inzaghi e van Persie.

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Hartman; Milambo, Moder; Hadji Moussa, Ivanusec, Paixão; Carranza. Allenatore: Robin van Persie.

INTER (3-5-2): Martrinez; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Bastoni; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.