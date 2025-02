video suggerito

Inter-Feyenoord in Champions, poi Bayern o Leverkusen nel tabellone: quando si giocano le partite L’Inter affronterà il Feyenoord negli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi ha conosciuto attraverso il sorteggio la sua prossima avversaria, reduce dalla vittoria contro il Milan. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter giocherà contro il Feyenoord negli ottavi di finale di Champions League. Il sorteggio ha definito la prossima avversaria della squadra di Simone Inzaghi nella fase ad eliminazione diretta. Gli olandesi hanno eliminato il Milan ai playoff e ora sognano una nuova impresa contro un'italiana. Il tabellone dell’Inter prevede ai quarti l'incrocio contro il Bayern Monaco o il Bayer Leverkusen e poi una possibile semifinale contro il Barcellona. Andata degli ottavi in programma il 4 o il 5 marzo, mentre ritorno l'11 o il 12 marzo.

Inter agli ottavi di finale contro il Feyenoord, il tabellone completo

Sorteggio positivo per l'Inter che ha scongiurato la parte di tabellone di Champions più dura. I nerazzurri agli ottavi affronteranno il Feyenoord giustiziere del Milan. A completare il quadro ci sono sfide molto interessanti a cominciare dai due derby: il primo caldissimo è quello tra Real Madrid e Atletico Madrid, e il secondo è quello tra Bayern Monaco e Bayer che riguarda da vicino l'Inter. Le altre sfide sono PSG-Liverpool, Brugge-Aston Villa, PSV-Arsenal e Benfica-Barcellona.

PSG-Liverpool

Brugge-Aston Villa

Real Madrid-Atletico Madrid

Benfica-Barcellona

Borussia Dortmund-Lille

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Feyenoord-Inter

PSV-Arsenal

Il tabellone dell'Inter, tra ottavi, quarti e semifinali di Champions League

L'Inter ha scongiurato il rischio di finire nella parte sinistra del tabellone che sarebbe stato più complicato. I nerazzurri quindi si trovano nella parte destra ed esordiranno nella fase ad eliminazione diretta agli ottavi contro il Feyenoord. Ai quarti poi incrocio tedesco, contro una tra Bayern e Bayer Leverkusen. In semifinale, la candidata numero uno al ruolo di possibile avversaria è il Barcellona che però dovrà affrontare prima il Benfica e poi una tra Lille e Dortmund.

Quando si giocano gli ottavi di finale

Le date delle partite degli ottavi di finale di Champions League sono già note. L'Inter affronterà il Feyenoord nel confronto con la formula dell'andata e del ritorno a marzo. Primo match previsto in Olanda il 4 o il 5 marzo e ritorno al Meazza invece in programma l'11 o il 12 marzo. Per quanto riguarda poi i quarti appuntamento all'8/9 e 15/16 aprile, con l'Inter che eventualmente giocherà il ritorno ancora in casa. Semifinali il 29/30 aprile e 6/7 maggio. La finale di Champions si giocherà il 31 maggio a Monaco di Baviera, all'Allianz Arena.