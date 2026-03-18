Bayern Monaco-Atalanta 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: fischio d’inizio

La diretta live della partita Bayern Monaco-Atalanta per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo la batosta subita a Bergamo, la Dea si presenta all'Allianz Arena con De Ketelaere e Sulemana a supporto di Scamacca in attacco. Kompany rilancia Kane 1′ e il trio Guerriero-Karl-Diaz sulla trequarti. Diretta TV e in streaming su Amazon Prime Video.
Guerreiro ci prova, Sportiello sicuro
Kane cerca Guerreiro che riesce a toccare e calciare in qualche modo in caduta. Sportiello sicuro.
Bayern Monaco-Atalanta in diretta, inizia la partita
Fischio d'inizio all'Allianz Arena di Monaco: via a Bayern-Atalanta.
Palladino: "Ci confrontiamo con la squadra più forte d'Europa"
Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha parlato e commentato la sfida valida come ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco ad Amazon Prime Video: "È bello essere qua. Per noi è motivo di orgoglio essere qui, agli ottavi di finale di Champions League a rappresentare l'Italia. Ci confrontiamo contro una corazzata, penso sia la più forte in Europa. E' motivo di crescita, daremo tutto per i tifosi che all'andata ci hanno applaudito anche dopo il 6-1. Contro l'Inter abbiamo reagito in rimonta, i miei ragazzi non mollano mai".
Capitan de Roon: "Dobbiamo affrontare la partita di ritorno con orgoglio"
Il capitano dell'Atalanta punta sull'orgoglio per la partita di Monaco dopo il 6-1 subito all'andata: "Dobbiamo affrontare la partita di ritorno con orgoglio. Subire sei gol non è certo qualcosa che vogliamo ripetere. Il Bayern è una squadra molto forte, quindi dovremo essere più coraggiosi, spezzare il loro ritmo e non lasciarli giocare a ritmi troppo elevati".
Bayern Monaco-Atalanta, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Atalanta.
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Tah, Kim, Guerreiro; Bischof, Pavlovic; Karl, Goretzka, Luis Díaz; Kane. Allenatore: Kompany.
ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca. Allenatore: Palladino.
Palladino: "Mi aspetto una partita di orgoglio, anche per i tifosi"
Le parole di Raffaele Palladino alla vigilia di Bayern Monaco-Atalanta: “Mi aspetto una partita di orgoglio, ci confrontiamo contro una squadra fortissima, vogliamo dimostrare che i sei gol sono stati tanti, cercheremo di essere più competitivi possibili. Cercheremo di fare una prestazione degna. Dalle sconfitte nello sport si può imparare sempre però. Abbiamo affrontato una squadra completa in tutti i reparti, è una squadra da prendere da esempio. Quando si affrontano squadre così devi fare la partita perfetta e sperare he loro siano un po’ meno competitivi. Però a loro riesce tutto in questo momento. Ci ha fatto crescere la sconfitta di Bergamo e lo abbiamo dimostrato contro l’Inter con cui abbiamo alzato il livello. Ogni volta che cadiamo, ci rialziamo”.
Kompany: "Siamo il Bayern, non facciamo amichevoli"
Vincent Kompany ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia di Bayern-Atalanta: “Il mio ruolo in una situazione come questa è principalmente quella di gestire al meglio il gruppo. Ci saranno comunque settantacinque mila tifosi che vorranno vederci vincere: in campo dovremo essere grintosi e impegnati al massimo, non possiamo permetterci il contrario. E poi siamo il Bayern Monaco, abbiamo lottato tanto per arrivare a questo momento: non giochiamo amichevoli, c’è sempre tensione nelle nostre partite”.
Come arriva l'Atalanta alla partita di ritorno contro il Bayern
L'Atalanta ha subito una sonora sconfitta in casa contro il Bayern e le sue possibilità di passare il turno in Champions sono pressoché nulle ma la Dea vuole fare bella figura nell'ultimo match stagionale in Europa prima di tuffarsi nel finale di stagione tra rincorsa ad un posto UEFA e la Coppa Italia.
Gli orobici nell'ultimo turno di campionato hanno portato via un punto da San Siro contro l'Inter grazie al gol di Krstovic.
Come arriva il Bayern Monaco alla partita di oggi
La sfida d’andata degli ottavi si è rivelata senza storia, come dimostra il netto 6-1 in favore del Bayern Monaco, che ora intravede già i quarti di Champions League: l'avversario sarà il Real Madrid. I bavaresi, che sono primi in Bundesliga, hanno pareggiato 1-1 con il Bayer Leverkusen nell'ultimo turno di campionato ma hanno comunque un distacco di +9 sulla seconda (Borussia Dortmund).
Dove vedere Bayern Monaco-Atalanta di Champions League in TV e streaming
La sfida tra Bayern Monaco e Atalanta non sarà visibile su Sky né su altre pay tv, essendo un’esclusiva di Amazon Prime Video. Per seguirla, sia in televisione sia in streaming, è necessario avere un abbonamento al servizio, anche tramite la prova gratuita di 30 giorni.
Una volta attivo l’account, basterà accedere all’app Prime Video da smartphone, tablet o smart TV e selezionare la sezione “Sport” per entrare nella diretta. Il collegamento partirà circa un’ora prima del calcio d’inizio delle 21:00 e proseguirà anche dopo il match con ampio spazio ad analisi e interviste post-partita.