Bayern Monaco-Atalanta 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: fischio d’inizio

La sfida tra Bayern Monaco e Atalanta non sarà visibile su Sky né su altre pay tv, essendo un’esclusiva di Amazon Prime Video. Per seguirla, sia in televisione sia in streaming, è necessario avere un abbonamento al servizio, anche tramite la prova gratuita di 30 giorni.

Una volta attivo l’account, basterà accedere all’app Prime Video da smartphone, tablet o smart TV e selezionare la sezione “Sport” per entrare nella diretta. Il collegamento partirà circa un’ora prima del calcio d’inizio delle 21:00 e proseguirà anche dopo il match con ampio spazio ad analisi e interviste post-partita.