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Champions League oggi in TV, dove vedere Barcellona-Newcastle, Liverpool-Galatasaray e le altre partite

Le partite di oggi del ritorno degli ottavi di Champions: Barcellona-Newcastle (ore 18:45), Bayern Monaco-Atalanta (ore 21), Liverpool-Galatasaray (ore 21) e Tottenham-Atletico Madrid (ore 21). Diretta TV su Sky e NOW, Amazon Prime Video e in chiaro su TV8.
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A cura di Maurizio De Santis
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BarcellonaNewcastle (ore 18:45), Bayern MonacoAtalanta (ore 21), LiverpoolGalatasaray (ore 21) e TottenhamAtletico Madrid (ore 21) sono le quattro partite di ritorno degli ottavi di Champions che si giocano oggi e definiscono il quadro degli accoppiamenti dei quarti. Alla luce dei risultati dell'andata, Atletico Madrid (5-2) e Bayern Monaco (6-1) hanno la qualificazione in tasca, in bilico la situazione per i catalani (1-1) e turchi (1-0, esito che regala un piccolo vantaggio in vista della gara di Anfield Road).

Eccezion fatta per Bayern Monaco-Atalanta in onda su Amazon Prime Video, tutte gli altri incontri saranno trasmessi anche su Sky Sport e su NOW. Qual è la partita che va in onda in chiaro su TV8? È Liverpool-Galatasaray.

Champions League, le partite di mercoledì 18 marzo: gli orari

Nel palinsesto televisivo odierno lo slot delle 18:45 è riservato alla sfida tra il Barcellona e il Newcastle. Alle 21 c'è un filotto di incontri d'alto livello considerato il blasone delle squadre impegnate. Il Bayern Monaco, una delle candidate alla finale, ospita l'Atalanta. Liverpool-Galatasaray è una sfida da dentro o fuori per i Reds battuti all'andata. Tottenham-Atletico Madrid è la gara dell'orgoglio per i londinesi. Nella programmazione odierna c'è anche la possibilità di seguire tutti gli incontri attraverso la Diretta Gol di Sky. Di seguito la lista delle gare con indicazione dei canali:

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  • Mercoledì 18 marzo
    ore 18:45 – Barcellona-Newcastle (Sky Sport 1, Sky Sport canale 254 e NOW)
    ore 21:00 – Diretta Gol Champions League (Sky Sport canale 251) e NOW
    ore 21:00 – Bayern Monaco-Atalanta (Amazon Prime Video)
    ore 21:00 – Liverpool-Galatasaray (Sky Sport canale 252, TV8 e NOW)
    ore 21:00 – Tottenham-Atletico Madrid (Sky Sport canale 253 e NOW).

Dove vedere la Champions League in tv e streaming

I canali di Sky Sport, oltre alla diretta streaming su NOW e Sky Go, mandano in onda tutte le partite in programma nel calendario odierno del ritorno degli ottavi di Champions League. Bayern Monaco-Atalanta è il match che sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video, mentre Liverpool-Galatasaray sarà anche in chiaro per tutti (senza sostenere costi aggiuntivi) su TV8 oltre che su Sky Sport canale 252 (per abbonati). Sky Sport 1, Sky Sport canale 254 e NOW mandano in onda Barcellona-Newcastle. Su Sky Sport canale 253 e NOW sarà possibile assistere a Tottenham-Atletico Madrid.

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Paolo Fiorenza
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