Feyenoord-Inter, le probabili formazioni in Champions: i titolari di Simone Inzaghi Feyenoord-Inter si gioca mercoledì 5 marzo alle 21:00 al De Kuip di Rotterdam, gara valida come andata degli ottavi di Champions League. Inzaghi cambia modulo ma punta sempre sulla coppia d'attacco formata Lautaro e Thuram.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter di Simone Inzaghi si appresta a sfidare il Feyenoord nella gara d'andata degli ottavi di finale della Champions League 2024-2025. I nerazzurri scendono in campo mercoledì 5 marzo 2025 alle ore 18:45 al De Kuip di Rotterdam, con diretta TV e in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.

La squadra campione d'Italia in carica si prepara per il suo esordio nella fase a eliminazione diretta con qualche difficoltà a causa degli infortuni che permetteranno ad Inzaghi di avere solo Dumfries a disposizione nel ruolo di laterale: nel big match Scudetto pareggiato a Napoli si è infortunato anche Dimarco dopo Carlos Augusto, Darmian e Zalewski nelle scorse uscite.

I nerazzurri si sono qualificati direttamente per gli ottavi arrivando quarti nella classifica del girone unico della prima fase della Champions League e affronteranno nel doppio confronto il Feyenoord, che ha affidato la squadra a Robin van Persie in seguito allo storico passaggio del turno in casa del Milan ai playoff.

La vincente del doppio confronto tra Feyenoord e Inter sfiderà nei quarti di finale una tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. La gara di ritorno si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano martedì 11 marzo.

Come arriva l'Inter Milan: la probabile formazione

Simone Inzaghi dovrebbe cambiare modulo a causa della grande emergenza sugli esterni. Dopo Carlos Augusto, Darmian e Zalewski c'è anche il forfait di Dimarco: l'Inter punterà sul 4-4-2 con Dumfries nel ruolo di esterno alto e Pavard a proteggergli le spalle; a sinistra Bisseck terzino e Mkhitaryan davanti a lui. Barella in mezzo al campo con Calhanoglu: se il turco non recupera gioca Zielinski. La coppia d'attacco sarà formata da Lautaro e Thuram.

INTER (4-4-2): J.Martínez; Pavard, Acerbi, Bastoni, Bisseck; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan; Lautaro Martínez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

La probabile formazione del Feyenoord

Robin van Persie non dovrebbe cambiare molto rispetto alla formazione che ha battuto il Milan: la novità principale dovrebbe essere Carranza dal 1′ nel ruolo di unica punta con Hadji Moussa, Ivanusec e Paixão sulla trequarti. Timber ha rimediato una lesione del legamento esterno del ginocchio proprio contro il Milan e la sua stagione è finita: in mediana Milambo e Moder.

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Hartman; Milambo, Moder; Hadji Moussa, Ivanusec, Paixão; Carranza. Allenatore: Robin van Persie.