Infortunio per Dimarco, i tempi di recupero e quando rientra: emergenza sugli esterni per Inzaghi Federico Dimarco si è sottoposto esami clinici che hanno evidenziato un risentimento ai flessori della coscia destra per il laterale dell'Inter: i tempi di recupero e quando rientra in campo.

A cura di Vito Lamorte

Altra tegola in casa Inter. Federico Dimarco si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano dopo l'infortunio rimediato nel big match contro il Napoli: gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Saranno necessari una ventina di giorni di stop per il laterale nerazzurro.

La nota ufficiale del club di viale della Liberazione.

Federico Dimarco si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni.

Infortunio per Dimarco: i tempi di recupero e quando rientra

Federico Dimarco non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara contro il Feyenoord di mercoledì e non giocherà anche tutte le gare con l'Inter prima della sosta per le nazionali: il Monza, il ritorno con gli olandesi e l'altro scontro diretto con l'Atalanta del 16 marzo.

Difficilmente rivedremo in campo il numero 32 dell'Inter prima della sosta.

Inter, emergenza sugli esterni per Simone Inzaghi

L'Inter si prepara ad una fase di quattro gare fondamentali con qualche difficoltà per gli infortuni che permetteranno a Simone Inzaghi di avere solo Dumfries a disposizione nel ruolo di laterale nella partita d'andata contro il Feyenoord: Carlos Augusto dovrebbe rientrare contro il Monza mentre ad Appiano Gentile sperano di riavere Zalewski per il ritorno con gli olandesi e Darmian contro l'Atalanta.